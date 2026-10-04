Головна Світ Політика
search button user button menu button

Київ під атакою дронів, на виборах у Латвії лідирує проукраїнська партія: головне за ніч 4 жовтня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Київ під атакою дронів, на виборах у Латвії лідирує проукраїнська партія: головне за ніч 4 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 4 жовтня 2026 року

Ніч на 4 жовтня розпочалася з атаки безпілотників на Київ – у столиці лунали вибухи. У Латвії, де відбулися парламентські вибори, триває підрахунок: партія чинного прем'єра здобула понад третину голосів. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 жовтня.

Київ атакували дрони: у столиці лунали вибухи

Вночі безпілотники атакували Київ – у кількох районах столиці були чутні вибухи. Деталі наслідків уточнюються.

Київ під атакою дронів, на виборах у Латвії лідирує проукраїнська партія: головне за ніч 4 жовтня фото 1

Вибори у Латвії: партія прем'єра набрала понад третину голосів

На парламентських виборах у Латвії партія прем'єр-міністра здобула понад третину голосів – результат, який дозволяє сформувати коаліцію і зберегти владу.

Київ під атакою дронів, на виборах у Латвії лідирує проукраїнська партія: головне за ніч 4 жовтня фото 2

Сибіга повідомив про кількість цивільних жертв атак РФ

Міністр закордонних справ навів цифри загиблих та поранених серед цивільного населення внаслідок російських атак.

Київ під атакою дронів, на виборах у Латвії лідирує проукраїнська партія: головне за ніч 4 жовтня фото 3

Окупанти просунулися поблизу Котлиного на Донеччині

Стало відомо, що російські війська просунулися поблизу Котлиного на Донеччині – ситуація на цій ділянці фронту ускладнилася.

Київ під атакою дронів, на виборах у Латвії лідирує проукраїнська партія: головне за ніч 4 жовтня фото 4

Інші важливі новини:

Читайте також:

Теги: Київ вибори Донеччина Іспанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сибіга назвав удар РФ по штаб-квартирі СБУ серйозною ескалацією
Сибіга зробив заяву після удару Росії по будівлі СБУ
4 вересня, 17:07
Правоохоронці працюють на місці вибуху
Вибух на Чорнобильській у Києві: через борговий конфлікт постраждали п'ятеро людей
7 вересня, 13:24
Зміни торкнулися десятків тролейбусних, трамвайних та автобусних маршрутів
У Києві подовжено роботу громадського транспорту у вечірні години: новий розклад
9 вересня, 17:35
Магазин у ТРЦ Lavina Mall зазнав пошкоджень
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено «Ашан» у Lavina Mall
26 вересня, 08:43
Удар стався на тлі масштабного обстрілу Києва та області російськими безпілотниками
Росія атакувала ринок під Києвом: є загиблі й постраждалі
27 вересня, 22:20
Пожежа на місці влучання в Оболонському районі
В Оболонському районі Києва дрон РФ впав на територію нежитлової забудови (відео)
28 вересня, 12:54
фото: glavcom.ua
Депутатка Безугла «пожаліла» Національну академію наук України, яку розбомбили росіяни
28 вересня, 15:21
Іспанія двічі за свою історію стала чемпіоном світу
Гравець збірної Іспанії передав співробітникам місцевої федерації футболу 1 млн євро
24 вересня, 20:05
Попит на оренду житла зростає через студентів і нову хвилю переїздів
Оренда житла в Україні у вересні 2026 року: названо міста, де ціни ростуть найшвидше
1 жовтня, 20:15

Політика

У Південній Кореї тисячі людей вийшли на протест проти президента
У Південній Кореї тисячі людей вийшли на протест проти президента
Осінтери знайшли нового «улюбленця Путіна»: він причетний до виробництва шахедів
Осінтери знайшли нового «улюбленця Путіна»: він причетний до виробництва шахедів
Київ під атакою дронів, на виборах у Латвії лідирує проукраїнська партія: головне за ніч 4 жовтня
Київ під атакою дронів, на виборах у Латвії лідирує проукраїнська партія: головне за ніч 4 жовтня
Вибори у Латвії: партія прем’єра набрала понад третину голосів
Вибори у Латвії: партія прем’єра набрала понад третину голосів
КНДР заявила про випробування ракети зі штучним інтелектом: що відомо
КНДР заявила про випробування ракети зі штучним інтелектом: що відомо
Литва знову затримала мігрантів, які намагалися потрапити з Білорусі
Литва знову затримала мігрантів, які намагалися потрапити з Білорусі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
96K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
78K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)

Новини

З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua