Київ під атакою дронів, на виборах у Латвії лідирує проукраїнська партія: головне за ніч 4 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 4 жовтня 2026 року

Ніч на 4 жовтня розпочалася з атаки безпілотників на Київ – у столиці лунали вибухи. У Латвії, де відбулися парламентські вибори, триває підрахунок: партія чинного прем'єра здобула понад третину голосів. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 жовтня.

Київ атакували дрони: у столиці лунали вибухи

Вночі безпілотники атакували Київ – у кількох районах столиці були чутні вибухи. Деталі наслідків уточнюються.

Вибори у Латвії: партія прем'єра набрала понад третину голосів

На парламентських виборах у Латвії партія прем'єр-міністра здобула понад третину голосів – результат, який дозволяє сформувати коаліцію і зберегти владу.

Сибіга повідомив про кількість цивільних жертв атак РФ

Міністр закордонних справ навів цифри загиблих та поранених серед цивільного населення внаслідок російських атак.

Окупанти просунулися поблизу Котлиного на Донеччині

Стало відомо, що російські війська просунулися поблизу Котлиного на Донеччині – ситуація на цій ділянці фронту ускладнилася.

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