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Кличко неоднозначно відреагував на можливе призначення Кіма головою КМВА

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кличко неоднозначно відреагував на можливе призначення Кіма головою КМВА
Мер Києва Віталій Кличко
фото з відкритих джерел

Мер Києва зазначив, що готовий працювати з будь-ким, бо «ключове завдання, щоб людина була ефективною»

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував можливість призначення глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма на посаду очільника КМВА. Він заявив, що з ним ніхто не погоджує такі питання. Про це Кличко розповів в інтерв'ю для «Радіо Свобода».

«Зі мною це ніхто не погоджує. Ці питання не погоджують з мером. Це питання ухвалюється на власний розсуд по тих чи інших показниках. Я на це не впливаю», – заявив мер столиці.

Він підкреслив, що готовий працювати з будь-ким, тому, що «ключове завдання, щоб людина була ефективною».

«Але є одне але. Дуже дивно, коли на військові посади призначають людей, які жодного дня в армії не служили. Дуже дивно виглядає, коли, використовуючи боксерську термінологію, люди, які жодного разу у ринг не виходили. Тобто у нас багато таких речей, які не збігаються з реальністю», – заявив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю за наслідками засідання РНБО, президент Володимир Зеленський може ухвалити низку кадрових рішень щодо Києва. Зокрема, в місті може з’явитись новий голова КМВА – теперішній очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім не підтвердив інформацію щодо його можливого призначення новим головою Київської міської військової адміністрації. 

Джерела «Цензор.нет» повідомляли, що Кім дав згоду на призначення.

Наступником Кіма у Миколаївській області може стати його заступник Георгій Решетілов. Рішення про заміну Сергія Попка на Кіма можуть ухвалити вже в п’ятницю на засіданні РНБО.

Теги: Віталій Кличко Миколаїв Віталій Кім

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