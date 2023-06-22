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Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
Віталій Кім може бути призначений новим головою КМВА
фото з відкритих джерел

Очільник Миколаївської ОВА заявив, що перший раз чує про зміну посади

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім не підтвердив інформацію щодо його можливого призначення новим головою Київської міської військової адміністрації. Про це передає LB.ua.

«Перший раз про це чую», – сказав Кім. 

На уточнювальне запитання, яким буде його рішення, якщо від Банкової все ж буде така пропозиція, Кім додав, що «не готовий це обговорювати». 

У той же час джерела LB.ua повідомили, що призначення Кіма до КМВА є лише одним із варіантів, який обговорює центральна влада щодо кадрових змін у місті. 

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю за наслідками засідання РНБО, президент Володимир Зеленський може ухвалити низку кадрових рішень щодо Києва. Зокрема, в місті може з’явитись новий голова КМВА – теперішній очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Джерела «Цензор.нет» повідомляли, що Кім дав згоду на призначення.

Наступником Кіма у Миколаївській області може стати його заступник Георгій Решетілов. Рішення про заміну Сергія Попка на Кіма можуть ухвалити вже в п’ятницю на засіданні РНБО.

Теги: Віталій Кім Київ Миколаївщина

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