Удар «Калібрів» по Одесі, під водою понад 3 тис. будинків Херсонщини: ситуація в регіонах

Ворог здійснив 122 обстріли по 20 населеним пунктам Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – три обстріли із мінометів, Новгород-Сіверський район. В одному із сіл Семенівської громади пошкоджено 5 будинків.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу зазнали пошкодження магазин та господарські будівлі. Загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Інформація уточнюється. Внаслідок ще одного артобстрілу пошкоджено приватний будинок.

Запорізька область

Ворог здійснив 122 обстріли по 20 населеним пунктам Запорізької області: шість атак БПЛА по Чарівному, сім ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Ольгівському та 109 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх прифронтових селах.

Під час ворожого удару 78-річний житель Новопавлівки отримав поранення. Зараз він перебуває у лікувальному закладі. Зафіксовано руйнування 40 об'єктів цивільної інфраструктури.

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Кіровоградщина

Сьогодні вночі ворожі БПЛА влучили в недіюче підприємство Олександрійського району. Пожежу локалізували. Обійшлося без загиблих і травмованих.

Дніпропетровщина

Вчора агресор двічі вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Осколкове поранення отримала 35-річна жінка. Лікуватиметься вдома. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, бібліотека та газопровід. Вночі ворог спрямував на область 3 БПЛА. Оборонці з ПвК «Схід» їх збили.

Атакував агресор і важкою артилерією. Під удар потрапив Нікополь. Минулося без постраждалих. Рятувальники обстежують територію та з’ясовують наслідки обстрілу.

Харківщина

Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, гараж, господарча споруда та автомобіль, сталася пожежа. Без постраждалих. Вчора ворог з мінометів та артилерії обстріляв с. Івашки Богодухівського району. Зруйновано будинок.

Також вчора рашисти із ВОГ обстріляли с. Веселе Харківського району. Поранено одну людину. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

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Луганщина

Ситуація уздовж лінії фронту залишається напруженою. Під артудари потрапили Новоселівське, Невське і Білогорівка. По останній росіяни ще й вдарили з повітря. За добу противник здійснив – 115 обстрілів (513 снарядів).

Донеччина

Зранку рашисти нанесли ракетні удари по Краматорську і Костянтинівці. У Краматорську вбили двох цивільних і двох поранили, зруйнували 5 будинків і щонайменше 24 пошкодили (підрахунок триває). У Костянтинівці вбили одну цивільну людину і одну поранили, зруйнували два і пошкодили 55 приватних будинків.

Загалом протягом доби русня здійснила обстріли 10 населених пунктів області. Під вогнем: Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Велика Новосілка, с.Нетайлове, с.Новий Комар, с.Андріївка, Костянтинівка, Краматорськ, смт Ясногірка.

Пошкоджено 105 приватних житлових будинків, приміщення ТЕЦ ПрАТ «АКХЗ», 2 цеха ПрАТ «АКХЗ», залізнична колія, господарча споруда, ЛЕП, газопровід, службовий автомобіль, приміщення патрульної поліції. На Донеччині за добу: троє загиблих, шість поранених.

Миколаївщина

Вчора внаслідок ворожих обстрілів по м. Очаків Очаківської громади зруйновано та пошкоджено житлові будинки, магазин, гараж, господарські споруди. Постраждалих немає.

Також вчора ввечері ворог завдавав ударів по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина

По Одесі ворог спрямував ракетний удар чотирма «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Сили протиповітряної оборони збили три, але є і влучання. Загинули троє людей, 13 поранені.

Внаслідок атаки пошкоджені житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, кафе та крамниці в середмісті. Через це шестеро людей отримали поранення. Це два охоронці і жителі сусіднього будинку.

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Одну з ракет російські бойовики націлили на складське приміщення продуктами харчування однієї з торговельних мереж. Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди. Зруйновано 1000 кв.м, 400 кв. м були охоплені вогнем, пожежу ліквідували. На місці працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 57 обстрілів (304 снаряди), з них по м. Херсон – шість артилерійських обстрілів (17 снарядів). Російські військові поцілили у райони 23 населених пунктів області.

Рашисти обстріляли Білозерку з артилерії, влучили у подвір‘я церкви. Загинув священник. Також поранення отримала 76-річна жінка. Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.

Через ворожий удар пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки у Кізомисі. Минулося без постраждалих. Всього за добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, троє дістали поранення. Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Квховської ГЕС: вода знаходиться на позначці 2,13 метрів. На правобережжі підтоплено 28 населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка.

Загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки, протягом минулого дня вода відійшла від близько 500 осель. У населених пунктах, в яких знизився рівень затоплення, тривають відновлювальні роботи. Триває рятувальна операція на Херсонщині. Станом на ранок евакуювали 2779 людей, з них 309 дітей та 78 маломобільних осіб.

Епідеміологічна ситуація в області залишається стабільною. Спалахів інфекцій наразі не зафіксовано. Фахівці продовжують проводити постійний моніторинг та вживати заходи щодо недопущення розповсюдження небезпечних хвороб.

Триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.