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Проблеми з укриттями у Києві. Кличко на пальцях пояснив, із кого треба про все питати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Проблеми з укриттями у Києві. Кличко на пальцях пояснив, із кого треба про все питати
Кличко і Камишін оглядають укриття в столиці
фото: скріншот із відео

Мер Києва оглянув укриття в Голосіївському районі

Мер Києва Віталій Кличко разом із міністром Олександром Камишіним другий день поспіль оглядають укриття столиці. 4 червня вони працювали в Голосіївському районі. Про це Кличко повідомив у Telegram.

«У складі групи знову, на жаль, немає представників Київської міської військової адміністрації. Поцікавився чому», – написав Кличко.

Очільник столиці визнав, проблеми з укриттями є. І в Голосієво – зокрема. Частина підвалів у приватних руках або в оренді. Частина – не облаштовані, десь в учбових закладах облаштовані, але вночі зачинені.

«Підкреслю ще раз, відповідальні за облаштування і роботу укриттів їх балансоутримувачі і глави районів. Кошти на всі РДА були виділені. І голів районів я говорив, хто призначає. Не хочеться вірити в саботаж і політичні мотиви. Особливо, в воєнний час», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодмо на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

Голосіївський суд Києва відправив у слідчий ізолятор на два місяці охоронця поліклініки Віктора Мошкіна, який не встиг відчинити двері до укриття. 

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

Читайте також: Трагедії біля зачиненого укриття: Кличко ініціює відставку голови Деснянської РДА (документ)
Теги: дитина укриття бомбосховища Віталій Кличко

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