Проблеми з укриттями у Києві. Кличко на пальцях пояснив, із кого треба про все питати

Мер Києва оглянув укриття в Голосіївському районі

Мер Києва Віталій Кличко разом із міністром Олександром Камишіним другий день поспіль оглядають укриття столиці. 4 червня вони працювали в Голосіївському районі. Про це Кличко повідомив у Telegram.

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«У складі групи знову, на жаль, немає представників Київської міської військової адміністрації. Поцікавився чому», – написав Кличко.

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Очільник столиці визнав, проблеми з укриттями є. І в Голосієво – зокрема. Частина підвалів у приватних руках або в оренді. Частина – не облаштовані, десь в учбових закладах облаштовані, але вночі зачинені.

«Підкреслю ще раз, відповідальні за облаштування і роботу укриттів їх балансоутримувачі і глави районів. Кошти на всі РДА були виділені. І голів районів я говорив, хто призначає. Не хочеться вірити в саботаж і політичні мотиви. Особливо, в воєнний час», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодмо на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

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Голосіївський суд Києва відправив у слідчий ізолятор на два місяці охоронця поліклініки Віктора Мошкіна, який не встиг відчинити двері до укриття.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.