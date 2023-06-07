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Кличко скасував покупку 17 легкових авто та наказав повернути гроші

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кличко скасував покупку 17 легкових авто та наказав повернути гроші
Парк автомобілів КМДА налічує 109 одиниць техніки
фото з відкритих джерел

Кличко порадив розпорядникам бюджетних коштів планувати закупівлі з урахуванням нагальних питань сьогодення

Мер Києва Віталій Кличко доручив відповідним структурним підрозділам скасувати закупівлю 17 одиниць легкових автомобілів. Міський голова також доручив повернути кошти, які Київрада виділила КП «АТП КМДА» для закупівлі цих авто. Про це повідомили «Вечірньому Києву» у пресслужбі КМДА.

Зазначається, що рішення про перенаправлення цих коштів на більш нагальні потреби буде прийняте на найближчий сесії Київради.

Віталій Кличко наголосив, що розпорядники бюджетних коштів мають підходити до планування закупівель з урахуванням нагальних питань сьогодення, та не допускати необґрунтованих витрат.

Парк автомобілів КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» налічує 109 одиниць (у тому числі два автобуси та три одиниці спеціальної техніки).

У 2022 році шість автомобілів було передано для потреб наших захисників на фронт.

Нагадаємо, у Києві перевірили 73% від загального фонду укриттів, більшість з них залишаються без вільного доступу. Раніше в Кабміні звітували, що ситуація з придатними укриттями в столиці критична.

До слова, у застосунку «Київ Цифровий» тепер можна поскаржитися не лише на зачинені укриття, а й на відсутність належних умов у них.

Щоб залишити свій відгук про реальний стан укриттів, потрібно зайти в застосунок, відкрити сервіс «Мапа укриттів», на мапі обрати укриття, і в його інформаційній картці натиснути «Поскаржитися на укриття». У формі можна зазначити, якщо укриття є, але перебуває в неналежному стані.

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Теги: КМДА Віталій Кличко Київ

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