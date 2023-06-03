Солона вода зруйнувала водопровід. Кім визнав велику проблему у Миколаєві

«Солона вода вплинула на саму мережу, яка і так була старою, – на насоси, труби, навіть на побутові прилади»

Віталій Кім: «Офіс президента розробляє дві програми, що стосуються саме води в Миколаєві та області»

Для Миколаєва і області критичною залишається ситуація з водопостачанням. Після обстрілу росіянами магістрального водогону Дніпро–Херсон, який забезпечував область питною водою, було прийнято неоднозначне рішення заповнити трубопровід солоною водою з лиману, і це вплинуло на кількість аварій у місті. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім.

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«Дійсно солона вода вплинула на саму мережу, яка і так була старою, – на насоси, труби, навіть на побутові прилади», – чесно відповів голова Миколаївської ОВА. Він також зізнався, що аварій у місті стало суттєво більше, ніж раніше.

«У нас аварій стало десь в 15 разів більше, і треба буде зараз це усувати. Але іншого виходу, окрім як пустити людям для побутових потреб воду з лиману, не було», – виправдовується Кім. Він повідомив, що у місті вісім місяців ніхто б без води не зміг нормально жити і додав що держава розробляє нові програми для вирішення «водної проблеми» у Миколаєві та Миколаївській області. «Зараз Офіс президента розробляє дві програми, що стосуються саме води в Миколаєві та області, про які я поки не можу говорити», – додав він.

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Нагадаємо, 288 тис. гектарів агроземель на Миколаївщині підлягають обстеженню чи розмінуванню. «У нас 288 тис. га агроземель підлягають обстеженню чи розмінуванню, 85 тис. – це план на цей рік, з яких понад 51 тис. вже розмінували чи обстежили», – розповів голова ОВА. Над цим працюють 48 піротехнічних груп, 21 група з проведення гуманітарного розмінування і 79 одиниць техніки.