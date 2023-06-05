Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко

Загибель людей через закрите бомбосховище в Києві влада використовує як чергову спробу звільнити мера Києва Віталія Кличка

Пʼятий день дивлюсь за черговою спробою забрати в Кличка КМДА. Більше не можу. Знаєте, в психотерапевтів є така гірка фраза – динаміка людини не міняється. Політична динаміка, вочевидь, теж. З моменту приходу до влади команда Зеленського хоче забрати в Кличка КМДА. Тому що фінансові потоки треба мати в своїх руках. Війна. Ніби ж мало б бути не до того. Але це найбільший муніципальний бюджет. І тому давайте спробуємо знову.

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Про нову спробу забрати в Кличка КМДА я почула місяць тому. Рестартнути зміни в закон, щоб європейці не сильно лаялись, намагались через громадські організації. І ще як фіговим листочком прикрити поверненням райрад. Застопорилось.

Тепер смерті через закрите бомбосховище дали новий шанс. Піар на крові – це гидко. Ні, не чули. І тому третій день міністр стратегічної промисловості ходить перевіряє укриття по Києву. Це точно його функціонал? Ні! Просто інших стратегій у нас нема. Тому що домовлятись з іноземними заводами про виробництво нової зброї і стратегування цього напрямку в Україні – це складніше ніж інспектувати укриття і тролити Кличка, що Камишін – новий голова КМДА.

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Та давайте закриєм нафіг той стратпром, кому він треба. Краще будемо вичищати готові склади. А… складів майже не лишилось, … тільки з не дуже потрібними ракетами, ну ок. Але КМДА все одно смачніше і звичніше. Мозок напружувати не треба.

До речі, ви в курсі, що в нас досі нема нового заступника міністра оборони. В результаті Денис Шарапов шукає одночасно Гради і резинку для трусів. Вам це теж ріже слух? Ага. Просто на цю посаду нема охочих. Як і підписувати контракти в ДДЗ. У потенційних кандидатів є невеличка підозра, що не вивезуть так красіво як Трубіцина. Тому в нас два місяці не підписувались контракти, тому в нас знову буде жопа з зимовою формою, тому…

Тому голів РДА полаштували рядочком у якомусь дворі в Шевченківському районі писати відосік, де вони просять Кличка добровільно відмовитись від повноважень голови КМДА. Одне питання. А в лоб меру годиною раніше заявити це не вистачило яєць?

P.S. Також на зверненні були депутати СН в Київраді. У присутніх був вибір – написати заяви на звільнення, або записати звернення.