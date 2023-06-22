Банкова знайшла Кіму високу посаду в Києві – ЗМІ

Наступником Кіма у Миколаївській області може стати його заступник Георгій Решетілов

У п’ятницю за наслідками засідання РНБО, президент Володимир Зеленський може ухвалити низку кадрових рішень щодо Києва. Зокрема, в місті може з’явитись новий голова КМВА – теперішній очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про це повідомляє Цензор.нет з посиланням на джерела.

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Зазначається, що для Банкової це рішення здається вигідним з кількох причин. По-перше, Кім має високу популярність у населення. По-друге, він дуже добре виглядає у публічних комунікаціях.

«По-третє, після звільнення Миколаївщини Кім як герой став втрачати показники, бо тепер не в епіцентрі уваги ЗМІ. А оскільки його розглядають як одного з можливих кандидатів очолити список «Слуг» на наступних виборах, то Київ вважають гарним майданчиком для нарощення рейтингу кандидата», – зазначили у виданні.

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Джерела повідомляють, що Кім дав згоду на призначення.

А наступником Кіма у Миколаївській області може стати його заступник Георгій Решетілов.

Рішення про заміну Сергія Попка на Кіма можуть ухвалити вже в п’ятницю на засіданні РНБО. Кадрові рішення вже анонсував його секретар Олексій Данілов.

«Президент дав доручення зібрати засідання РНБО. Після тих трагічних подій, які відбулися в Києві було дано завдання перевірити всі укриття на території нашої країни. Така перевірка відбулася. Була дана оцінка. І 23 червня на засіданні РНБО буде розглядатися це питання. Буде доповідь очільника МВС Ігоря Клименка. Буде доповідь ще одного міністра, який безпосередньо відповідав за перевірку. І за результатами доповіді будуть прийняті відповідні рішення», – сказав секретар РНБО.

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Нагадаємо, на Банковій триває активне обговорення питання ухвалення президентом рішення про зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Внаслідок чого обидві посади може обійняти одна довірена особа президента.