Кличко підписав нові кадрові призначення в КМДА

Відповідно до нового окладу, посадовиця отримуватиме 8400 грн на місяць

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про нові кадрові призначення.

Він призначив заступницю начальника відділу організаційно-методичного забезпечення діяльності депутатів Київради.

«Призначити Гавриленко Тетяну Сергіївну на посаду заступниці начальника відділу організаційно-методичного забезпечення діяльності депутатів Київської міської ради», – йдеться у повідомленні.

Гавриленко приступає до обов'язків відсьогодні, з 17 вересня. Її оклад становитиме 8400 грн на місяць. Також їй призначили ряд надбавок:

500 грн за 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування;

20% від окладу за вислугу років;

50% від окладу за досягнення у праці;

5% від окладу за почесне звання «Заслужений юрист України».

Як раніше повідомлялося, Кличко призначив Аріну Алексеєву на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення постійних комісій Київради з питань підприємництва та благоустрою. А також Ольгу Прядкіну на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Київради з прав осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко призначив головою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.