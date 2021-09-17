Кличко підписав нові кадрові призначення в КМДА
Відповідно до нового окладу, посадовиця отримуватиме 8400 грн на місяць
Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про нові кадрові призначення.
Він призначив заступницю начальника відділу організаційно-методичного забезпечення діяльності депутатів Київради.
«Призначити Гавриленко Тетяну Сергіївну на посаду заступниці начальника відділу організаційно-методичного забезпечення діяльності депутатів Київської міської ради», – йдеться у повідомленні.
Гавриленко приступає до обов'язків відсьогодні, з 17 вересня. Її оклад становитиме 8400 грн на місяць. Також їй призначили ряд надбавок:
- 500 грн за 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування;
- 20% від окладу за вислугу років;
- 50% від окладу за досягнення у праці;
- 5% від окладу за почесне звання «Заслужений юрист України».
Як раніше повідомлялося, Кличко призначив Аріну Алексеєву на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення постійних комісій Київради з питань підприємництва та благоустрою. А також Ольгу Прядкіну на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Київради з прав осіб з інвалідністю.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко призначив головою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.