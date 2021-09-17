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    Кличко підписав нові кадрові призначення в КМДА

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    Гавриленко приступає до обов'язків в КМДА відсьогодні 17 вересня - Кличко підписав нові кадрові призначення в КМДА
    Гавриленко приступає до обов'язків в КМДА відсьогодні 17 вересня
    Фото: УНН

    Відповідно до нового окладу, посадовиця отримуватиме 8400 грн на місяць

    Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про нові кадрові призначення.

    Він призначив заступницю начальника відділу організаційно-методичного забезпечення діяльності депутатів Київради.

    «Призначити Гавриленко Тетяну Сергіївну на посаду заступниці начальника відділу організаційно-методичного забезпечення діяльності депутатів Київської міської ради», – йдеться у повідомленні.

    Гавриленко приступає до обов'язків відсьогодні, з 17 вересня. Її оклад становитиме 8400 грн на місяць. Також їй призначили ряд надбавок:

    • 500 грн за 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування;
    • 20% від окладу за вислугу років;
    • 50% від окладу за досягнення у праці;
    • 5% від окладу за почесне звання «Заслужений юрист України».

    Як раніше повідомлялося, Кличко призначив Аріну Алексеєву на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення постійних комісій Київради з питань підприємництва та благоустрою. А також Ольгу Прядкіну на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Київради з прав осіб з інвалідністю.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко призначив головою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.

    Теги: Віталій Кличко кадрові зміни мер самоврядування КМДА
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    Кличко підписав нові кадрові призначення в КМДА