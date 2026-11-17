У столиці фахівці обстежують Північний та Південний мости, які зазнали пошкоджень унаслідок нічної балістичної атаки РФ. Лише після висновків експертів стане відомо, коли вдасться відновити рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Міський голова записав відеозвернення з Північного мосту. За його словами, зараз на обох переправах працюють спеціалісти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають перелік необхідних ремонтних робіт. Наразі рух мостами повністю закритий.

«Два мости пошкоджено внаслідок балістичної атаки ворога. Зараз на Північному мосту фахівці обстежують і визначають ступінь пошкодження, і лише після цих висновків будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух транспорту. На Південному мосту також вивчають ступінь пошкоджень та визначають роботи, які треба здійснити. Рух спорудами зараз закрито», – заявив Кличко.

Мер додав, що комунальні служби роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення проїзду, а міська влада оперативно оновлюватиме інформацію.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах. Через пошкодження систем критичної інфраструктури в деяких районах столиці спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.