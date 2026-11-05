Рух поїздів на «червоній» лінії метро тимчасово зупинено

Час відновлення руху поїздів на «червоній» лінії поки не відомий

«Синя» та «зелена» лінії працюють у звичайному режимі

У столичному метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів на «червоній» (Святошинсько-Броварській) лінії. Причиною стали значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, інформує «Главком».

У міській адміністрації зазначають, що інші гілки підземки наразі функціонують без змін.

«Синя» та «зелена» лінії працюють у звичайному режимі. Про відновлення руху поїздів на «червоній» лінії повідомимо додатково», – зазначають у КМДА.

Пасажирів закликають враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок містом та стежити за подальшими оновленнями столичного метрополітену.

Нагадаємо, внаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру в столиці залишається складна ситуація із забезпеченням комунальними послугами. Комунальні служби та енергетики безперервно працюють над відновленням життєдіяльності міста. «Главком» зібрав актуальну інформацію про стан водопостачання, електромереж та роботу транспорту станом на ранок 4 листопада.

До слова, до 7 грудня частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності у Києві. Причина – ремонтні роботи.