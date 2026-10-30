Голлівудський актор побував на місці російського удару в Києві (фото)

Ніколай Костер-Вальдау підтримав киянку, будинок якої понівечили росіяни

Візит данського актора, кінорежисера, продюсера та посла доброї волі ООН Ніколая Костера-Вальдау у Києві триває. Герой серіалу «Гра престолів» відвідав столичний ЖК «Комфорт Таун», куди росіяни поцілили в ніч на 30 жовтня. Про це пише «Главком» із посиланням на допис одного з мешканців будинку.

Так, Ніколая Костера-Вальдау помітили біля будинків у Києві, які постраждали після нічного обстрілу РФ. Актор на власні очі побачив руйнування та наслідки російської агресії та поспілкувався із мешканцями понівечених будинків. Киянин та журналіст Єгор Шуміхін поділився кадрами, як голлівудський актор розглядав зруйновані будинки у супроводі преси.

Ніколай Костер-Вальдау показався біля житлового комплексу, що постраждав від удару РФ фото: Iegor Shumikhin /Facebook

Також кадрами з місця удару поділилася мешканка одного з будинків, киянка Інна Ніженець. Жінка ділилася у соцмережах подробицями та своїми емоціями. Тоді ж в одній зі сторис вона показала, як зустріла актора. Ніколай Костер-Вальдау поспілкувався з українкою та зробив із нею спільне фото.

Ніколай Костер-Вальдау підтримав киянку, будинок якої понівечили росіяни фото: Threads/@innanizhenets

Актор також сфотографувався з підлітком на тлі зруйнованого магазину Rozetka біля ЖК «Комфорт Таун».

Крім цього, зірку помітили в одній із кав'ярень Києва, яка знаходиться у зруйнованому росіянами будинку. Кінопродюсер підтримав малий бізнес та скуштував смаколики у закладі. Як розповів Ніколай Костер-Вальдау, він вже тиждень перебуває в Україні. Його місія – спілкуватися з українцями, аби краще зрозуміти ситуацію, задля того, щоб потім привернути увагу світу, країн-донорів тощо.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Росіяни влучили у складські будівлі у Дарницькому районі, виникла пожежа. У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. У мережі пишуть, що внаслідок атаки пошкоджено ЖК «Комфорт Таун». Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

До слова, актор Ніколай Костер-Вальдау, який зіграв Джеймі Ланністера у серіалі «Гра престолів» приїхав до Києва, він показався на одній зі станцій метро у Києві, коли спустився у метрополітен під час повітряної тривоги. актор також встиг відвідати паб на Подолі.