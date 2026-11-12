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Внаслідок падіння дрона на дорогу у Києві загорілися легковик та автобус

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Внаслідок падіння дрона на дорогу у Києві загорілися легковик та автобус
Дим на місці падіння ворожого дрона у Шевченківському районі Києва
фото: Київ24

Внаслідок падіння дрона постраждала одна людина

У Шевченківському районі столиці через падіння ворожого безпілотника на проїжджу частину дороги спалахнув легковий автомобіль і, за попередніми даними, автобус. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

«Екстрені служби прямують на місце», – зазначив мер о 12:48.

Інцидент стався під час денної повітряної тривоги, яку в Києві та низці областей оголосили о 12:34 через загрозу застосування російських ударних дронів (про неї попереджали Повітряні сили ЗСУ). О 12:41 Віталій Кличко повідомляв про роботу сил ППО по ворожих БпЛА в місті. Тривога у столиці тривала 10 хвилин.

Оновлено о 13:05

Кличко повідомив, що внаслідок падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі постраждала одна людина. 

«Палала легкова автівка, частково пошкоджений автобус. Екстрені служби працюють на місці. Медики надають допомогу», – написав мер столиці.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла масштабна пожежа у девʼятиповерховому житловому будинку. Жертвою російської атаки стала одна людина, ще семеро зазнали поранень. За словами мера, загоряння охопило поверхи з третього по шостий, також зафіксовано часткове руйнування конструкцій будинку на рівні п'ятого поверху. На місці влучання продовжують працювати всі екстрені служби.

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Теги: Київ обстріл

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