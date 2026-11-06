Удар РФ по Житомиру спричинив проблеми зі світлом і водою в Києві – Кличко

Він додав, що на тих станціях, де це можливо, «Київводоканал» перемикає живлення на генератори

Через пошкодження енергооб’єкта в сусідній області в столиці знизився тиск у системі водопостачання

Російський удар по енергетичному об’єкту на Житомирщині вплинув на енергозабезпечення Києва. У столиці також знизився тиск у системі водопостачання. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише «Главком».

За його словами, через пошкодження енергооб’єкта в Житомирі погіршилася ситуація з електропостачанням столиці. Це також позначилося на роботі системи водопостачання.

«У зв’язку із пошкодженням енергообʼєкта в Житомирі, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск в системі водопостачання Києва», – зазначив Кличко.

Він додав, що на тих станціях, де це можливо, «Київводоканал» перемикає живлення на генератори.

Міський голова не уточнив, у яких районах столиці найбільше відчуваються зміни тиску води та чи є прогноз щодо відновлення стабільної роботи систем.

Варто нагадати, що у Києві створено систему резервного живлення загальною потужністю близько 27 МВт, яка має забезпечувати роботу об’єктів водопостачання під час знеструмлень. Наразі в місті вже працюють генератори різної потужності, а також тривають роботи зі створення додаткових резервних електростанцій.