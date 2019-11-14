На в’їзді у Київ фура злетіла з дороги в ліс і знесла сосну (фото, відео)



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Збита фурою сосна впала на проїжджу частину Фото: Інформатор

Водій вантажівки заснув за кермом

У середу, 13 листопада, на в'їзді у Київ трапилася ДТП: повернувши в село Чайки, навантажена деревом фура з'їхала з дороги і на повному ходу влетіла в сосну. Від удару дерево звалилося на проїжджу частину.

Обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє Інформатор.

Фура DAF везла ДСП із Запоріжжя на склад в село Чайки. До пункту призначення далекобійник не доїхав всього кілька кілометрів. На вулиці Зв'язківців багатотонна машина з'їхала з дорогу і знесла високе дерево, після чого застрягла в ґрунті.

Сосна впала на проїжджу частину, але не зачепила інші автомобілі. Водій відбувся переляком.

Чоловік повідомив, що причиною ДТП стало те, що він заснув за кермом.

На місці працював екіпаж патрульної поліції.

Дерево, що впало, допомогли розпиляти і прибрати з проїжджої частини військовослужбовці з розташованої неподалік частини.