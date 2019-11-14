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    На в’їзді у Київ фура злетіла з дороги в ліс і знесла сосну (фото, відео)

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    Збита фурою&nbsp;сосна впала на проїжджу частину - На в’їзді у Київ фура злетіла з дороги в ліс і знесла сосну (фото, відео)
    Збита фурою сосна впала на проїжджу частину
    Фото: Інформатор

    Водій вантажівки заснув за кермом

    У середу, 13 листопада, на в'їзді у Київ трапилася ДТП: повернувши в село Чайки, навантажена деревом фура з'їхала з дороги і на повному ходу влетіла в сосну. Від удару дерево звалилося на проїжджу частину.

    Обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє Інформатор.

    Фура DAF везла ДСП із Запоріжжя на склад в село Чайки. До пункту призначення далекобійник не доїхав всього кілька кілометрів. На вулиці Зв'язківців багатотонна машина з'їхала з дорогу і знесла високе дерево, після чого застрягла в ґрунті.

    Сосна впала на проїжджу частину, але не зачепила інші автомобілі. Водій відбувся переляком.

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    На в’їзді у Київ фура злетіла з дороги в ліс і знесла сосну (фото, відео)
    На в’їзді у Київ фура злетіла з дороги в ліс і знесла сосну (фото, відео)
    На в’їзді у Київ фура злетіла з дороги в ліс і знесла сосну (фото, відео)
    На в’їзді у Київ фура злетіла з дороги в ліс і знесла сосну (фото, відео)
    На в’їзді у Київ фура злетіла з дороги в ліс і знесла сосну (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Чоловік повідомив, що причиною ДТП стало те, що він заснув за кермом.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції.

    Дерево, що впало, допомогли розпиляти і прибрати з проїжджої частини військовослужбовці з розташованої неподалік частини.

    Національна поліція України ДТП Київ дороги вантажівки водій ліс
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