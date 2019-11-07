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    Від сьогодні в’їзд вантажівок у Київ у години пік заборонено

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    У години пік фури будуть паркуватися на під&rsquo;їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста - Від сьогодні в’їзд вантажівок у Київ у години пік заборонено
    У години пік фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста

    Визначено перелік автошляхів, якими вантажівки можуть рухатися у дозволений час

    Від сьогодні, 7 листопада, обмежено в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі Києва з 07:00 до 10:00 ранку та ввечері із 17:00 до 20:00.

    Впроваджувати зміни починають на в’їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в’їздах.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Як розповів начальник Управління патрульної поліції в Києві Юрій Зозуля, фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста.

    У столичній владі вважають, що таке рішення не лише дозволить покращити екологічну ситуацію в Києві, а й забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі, створить додатковий простір для руху пасажирського транспорту, підвищить рівень пропускної спроможності вулиць та доріг столиці.

    За словами начальника управління (інспекції) з паркування Дмитра Рахматулліна, наразі триває інформування водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань.

    У час, коли в’їзд для великовантажних авто буде дозволено (з 20:00 до 07:00), рухатись вони зможуть наступними дорогами:

    • просп. Бажана;
    • Південний мостовий перехід через р. Дніпро;
    • Столичне шосе;
    • вул. Академіка Заболотного;
    • Площа Одеська;
    • Велика кільцева дорога;
    • просп. Академіка Палладіна;
    • вул. Міська;
    • Гостомельське шосе;
    • Нова дорога;
    • просп. Мінський;
    • площа Тараса Шевченка;
    • вул. Полярна;
    • вул. Богатирська;
    • площа Тульська;
    • просп. Степана Бандери;
    • просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна);
    • площа Керченська;
    • вул. Братиславська;
    • просп. Броварський.

    Раніше повідомлялося, що столична влада планує найближчим часом перекрити рух вантажних автомобілів містом з 07:00 до 20:00.

    Нагадаємо, радник мера Києва Максим Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування і покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group.

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