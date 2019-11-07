Від сьогодні в’їзд вантажівок у Київ у години пік заборонено
Визначено перелік автошляхів, якими вантажівки можуть рухатися у дозволений час
Від сьогодні, 7 листопада, обмежено в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі Києва з 07:00 до 10:00 ранку та ввечері із 17:00 до 20:00.
Впроваджувати зміни починають на в’їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в’їздах.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Як розповів начальник Управління патрульної поліції в Києві Юрій Зозуля, фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста.
У столичній владі вважають, що таке рішення не лише дозволить покращити екологічну ситуацію в Києві, а й забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі, створить додатковий простір для руху пасажирського транспорту, підвищить рівень пропускної спроможності вулиць та доріг столиці.
За словами начальника управління (інспекції) з паркування Дмитра Рахматулліна, наразі триває інформування водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань.
У час, коли в’їзд для великовантажних авто буде дозволено (з 20:00 до 07:00), рухатись вони зможуть наступними дорогами:
- просп. Бажана;
- Південний мостовий перехід через р. Дніпро;
- Столичне шосе;
- вул. Академіка Заболотного;
- Площа Одеська;
- Велика кільцева дорога;
- просп. Академіка Палладіна;
- вул. Міська;
- Гостомельське шосе;
- Нова дорога;
- просп. Мінський;
- площа Тараса Шевченка;
- вул. Полярна;
- вул. Богатирська;
- площа Тульська;
- просп. Степана Бандери;
- просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна);
- площа Керченська;
- вул. Братиславська;
- просп. Броварський.
Раніше повідомлялося, що столична влада планує найближчим часом перекрити рух вантажних автомобілів містом з 07:00 до 20:00.
Нагадаємо, радник мера Києва Максим Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування і покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group.