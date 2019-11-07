Від сьогодні в’їзд вантажівок у Київ у години пік заборонено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У години пік фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста

Визначено перелік автошляхів, якими вантажівки можуть рухатися у дозволений час

Від сьогодні, 7 листопада, обмежено в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі Києва з 07:00 до 10:00 ранку та ввечері із 17:00 до 20:00.

Впроваджувати зміни починають на в’їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в’їздах.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Як розповів начальник Управління патрульної поліції в Києві Юрій Зозуля, фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста.

У столичній владі вважають, що таке рішення не лише дозволить покращити екологічну ситуацію в Києві, а й забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі, створить додатковий простір для руху пасажирського транспорту, підвищить рівень пропускної спроможності вулиць та доріг столиці.

За словами начальника управління (інспекції) з паркування Дмитра Рахматулліна, наразі триває інформування водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань.

У час, коли в’їзд для великовантажних авто буде дозволено (з 20:00 до 07:00), рухатись вони зможуть наступними дорогами:

просп. Бажана;

Південний мостовий перехід через р. Дніпро;

Столичне шосе;

вул. Академіка Заболотного;

Площа Одеська;

Велика кільцева дорога;

просп. Академіка Палладіна;

вул. Міська;

Гостомельське шосе;

Нова дорога;

просп. Мінський;

площа Тараса Шевченка;

вул. Полярна;

вул. Богатирська;

площа Тульська;

просп. Степана Бандери;

просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна);

площа Керченська;

вул. Братиславська;

просп. Броварський.

Раніше повідомлялося, що столична влада планує найближчим часом перекрити рух вантажних автомобілів містом з 07:00 до 20:00.

Нагадаємо, радник мера Києва Максим Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування і покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group.