Столична влада хоче жорстко обмежити в’їзд у центр Києва



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Проїзд у центр Києва може стати платним

Київ має максимально використовувати усі жорсткі важелі впливу на порушників ПДР для того, щоб мешканці та гості міста могли нормально пересуватися. Це стосується і обмежень проїзду центральними вулицями, платного в'їзду у центр і високої вартості парковки там.

Про це повідомив радник мера Києва Максим Бахматов.

«Якщо ти хочеш паркуватися на Бессарабці, то, будь добрий, заплати 2, 3 або 5 євро на годину! Бессарабка не є тим місцем, куди кияни приїжджають щодня. Кинути тут машину на 10-15 хвилин – це вже серйозні проблеми для інших учасників дорожнього руху. І навіщо їхати на Бессарабку автомобілю з Житомира, якщо на Лівий берег столиці можна дістатися зовсім іншим маршрутом, минаючи центр міста? Проїзд центральними вулицями Києва має бути жорстко обмежено: платним в'їздом, високою вартістю паркування, або взагалі закрити по парних або непарних днях», – сказав він в інтерв'ю сайту «Сьогодні».

За його словами, влада повинна використовувати всі можливості, щоб місто спокійно дихало з точки зору екології і при цьому ним можна було спокійно пересуватися з точки зору швидкості міського трафіку.

«Я думаю, використовувати необхідно усі варіанти, а потім вже дивитися, що нам підходить, а що – ні. Місто – це живий організм! Усього п'ять днів жорсткого контролю, і ми бачимо, що смуги для громадського транспорту поїхали. Тобто, кияни дуже хочуть виконувати правила дорожнього руху, але їм трішки потрібно допомогти», – уточнив радник мера.

Він додав, що у Києві почали у тестовому режимі фіксувати швидкість руху на основних транспортних вузлах міста і відправляти «листи щастя» порушникам.

«Щоб було зрозуміліше – 66% киян їздять з порушенням швидкісного режиму, а деякі взагалі літають на швидкості 200 км/год. Таких за добу набереться понад 20 осіб. Усім вам, мої дорогі друзі, прийдуть «листи щастя». А з 1 січня вже і конкретні штрафи, а потім і виконавча служба, якщо не будете платити, і закінчиться усе це вилученням майна», – резюмував Бахматов.

Також радник мера Києва зазначив, що сам їздить містом зі швидкістю не більше за 50 км/год.

Нагадаємо, у Києві з 7 листопада обмежено в'їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни у години пік з 07:00 до 10:00 ранку і ввечері з 17:00 до 20:00.