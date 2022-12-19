Київська влада назвала три райони столиці, де наразі проблеми з опаленням

Зараз у столиці діють аварійні та екстрені відключення світла

У Києві комунальникам вдалося відновити роботу більшості котелень, які були перестали працювати через атаку російських дронів-камікадзе на Київ та об'єкти інфраструктури. Наразі без опалення залишаються близько 3% споживачів. Про це повідомляє КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після ранкових атак агресора на столицю та пошкодження об'єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Без опалення залишаються близько 3% споживачів. Система водопостачання столиці працює у штатному режимі», – повідомив Кличко.

Тим часом, в енергетиці спостерігається складна ситуація. Зараз у столиці діють аварійні та екстрені відключення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найбільше від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони Києва.

Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги в небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих дрони. Сили оборони знищити 18 безпілотників.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. «Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», – зазначив він.

Вночі російські окупанти атакували столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО.