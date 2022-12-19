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Київська влада назвала три райони столиці, де наразі проблеми з опаленням

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київська влада назвала три райони столиці, де наразі проблеми з опаленням
Найбільше від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони Києва
фото: Вечірній Київ

Зараз у столиці діють аварійні та екстрені відключення світла

У Києві комунальникам вдалося відновити роботу більшості котелень, які були перестали працювати через атаку російських дронів-камікадзе на Київ та об'єкти інфраструктури. Наразі без опалення залишаються близько 3% споживачів. Про це повідомляє КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«Після ранкових атак агресора на столицю та пошкодження об'єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Без опалення залишаються близько 3% споживачів. Система водопостачання столиці працює у штатному режимі», – повідомив Кличко.

Тим часом, в енергетиці спостерігається складна ситуація. Зараз у столиці діють аварійні та екстрені відключення.

Найбільше від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони Києва.

Нагадаємо, під час ранкової повітряної тривоги в небі над Києвом було зафіксовано 23 ворожих дрони. Сили оборони знищити 18 безпілотників.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. «Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», – зазначив він.

Вночі російські окупанти атакували столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО. 

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Теги: Київ обстріл опалення

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