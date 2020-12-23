Кличко поїхав у Харків на прощання з Кернесом (фото)

Мер Києва Віталій Кличко на церемонії прощання з Геннадієм Кернесом

Прощання з Геннадієм Кернесом відбувається у Харківському національному академічному театрі опери та балету

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 23 грудня, знаходиться в Харкові на церемонії прощання з Геннадієм Кернесом.

Церемонія прощання проходить у Харківському національному академічному театрі опери та балету.

Кличко поспілкувався з колишнім мером Харкова, екснардепом Михайлом Добкіним, народним депутатом Вадимом Новинським, екснардепом Євгеном Мураєвим та іншими політиками.

Нагадаємо, що Кличко є головою Асоціації українських міст.

Як повідомлялося, церемонія є відкритою, попрощатися з Кернесом можуть усі охочі. Біля театру встановили розподільні стрічки, які мають направляти та розмежовувати потік людей.

Охорону забезпечують понад 400 поліцейських та бійців Нацгвардії. У будівлі також присутня велика кількість приватної охорони.

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом. 21 грудня літак доправив із Німеччини в Україну тіло Кернеса. Труну в аеропорту зустріли його соратники та близькі.