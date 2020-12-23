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    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото

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    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото
    Фото: Веха

    Після прощання Кернеса поховають на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян

    У Харківському національному академічному театрі опери та балету 23 грудня проходить відкрита церемонія прощання з мером Геннадієм Кернесом.

    Одними з перших із Кернесом попрощалися мер Києва Віталій Кличко, нардеп-олігарх Вадим Новинський, екснардеп Євген Мураєв, бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

    Крім цього, у заході взяли участь секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, перший заступник мера Олександр Новак, сини Кирило Кернес, Родіон Кірєєв та Родіон Гайсинський, екс-нардеп та колишній мер Харкова Михайло Добкін.

    Усі бажаючі харків’яни мають можливість узяти участь у церемонії прощання. Перед входом до ХНАТОБ зібралася черга з кількох тисяч громадян. Люди несуть квіти до труни із мером. Церемонія прощання триватиме близько чотирьох годин.

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    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото
    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото
    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото
    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото
    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото
    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото
    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото
    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото
    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото
    Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото

    За словами очевидців, черга розтяглася майже до пам'ятника Тарасу Шевченку. Люди продовжують йти. Харків'яни вистоюють довгу чергу при 6 градусах морозу. На фото видно, що люди стоять близько один до одного, деякі з них без масок або зі спущеними.

    Після прощання Кернеса поховають на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян.

    Зранку Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі. Його поховають на кладовищі №2 на вулиці Пушкінській. Поховання орієнтовно розпочнеться о 13:30. У зв’язку з проведенням церемонії прощання до 16:00 перекрита частина вулиці Сумської.

    61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом. 21 грудня літак доправив із Німеччини в Україну тіло Кернеса. Труну в аеропорту зустріли його соратники та близькі.

    Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

    Теги: Харків Геннадій Кернес смерть
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