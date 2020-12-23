Гори квітів, траурні мелодії, черга, як до Мавзолея. Харків прощається з Кернесом: перші фото

Після прощання Кернеса поховають на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян

У Харківському національному академічному театрі опери та балету 23 грудня проходить відкрита церемонія прощання з мером Геннадієм Кернесом.

Одними з перших із Кернесом попрощалися мер Києва Віталій Кличко, нардеп-олігарх Вадим Новинський, екснардеп Євген Мураєв, бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

Крім цього, у заході взяли участь секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, перший заступник мера Олександр Новак, сини Кирило Кернес, Родіон Кірєєв та Родіон Гайсинський, екс-нардеп та колишній мер Харкова Михайло Добкін.

Усі бажаючі харків’яни мають можливість узяти участь у церемонії прощання. Перед входом до ХНАТОБ зібралася черга з кількох тисяч громадян. Люди несуть квіти до труни із мером. Церемонія прощання триватиме близько чотирьох годин.

За словами очевидців, черга розтяглася майже до пам'ятника Тарасу Шевченку. Люди продовжують йти. Харків'яни вистоюють довгу чергу при 6 градусах морозу. На фото видно, що люди стоять близько один до одного, деякі з них без масок або зі спущеними.

Після прощання Кернеса поховають на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян.

Зранку Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі. Його поховають на кладовищі №2 на вулиці Пушкінській. Поховання орієнтовно розпочнеться о 13:30. У зв’язку з проведенням церемонії прощання до 16:00 перекрита частина вулиці Сумської.

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом. 21 грудня літак доправив із Німеччини в Україну тіло Кернеса. Труну в аеропорту зустріли його соратники та близькі.

Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.