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Стало відомо, за яку суму переказу картку можуть заблокувати: клієнт розповів про свій конфуз

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, за яку суму переказу картку можуть заблокувати: клієнт розповів про свій конфуз
фото з відкритих джерел

Клієнт подав скаргу на блокування до Monobank, проте розгляд цієї ситуації може зайняти приблизно два місяці

Monobank заблокував рахунок українського клієнта через переказ на криптовалютній біржі Binance. Про це клієнт банку написав на спеціалізованому порталі «Мінфін».

«За рік використання це вже три блокування. Минулі два рази розблокували швидко після надання скріншотів з Binance, проте був урізаний місячний ліміт на зарахування і, я так розумію, я потрапив в якийсь чорний список їх штучного інтелекту», - скаржиться клієнт.

Клієнт подав скаргу на блокування до Monobank, проте розгляд цієї ситуації може зайняти приблизно два місяці.

Представники Monobank пояснюють, що на вимогу Національного банку України (НБУ) банки зобов'язані перевіряти всі перекази клієнтів. Це призводить до необхідності блокування окремих операцій.

«Ми не є прихильниками бюрократії, але на вимогу НБУ ми проводимо перевірку всіх платежів, що надходять на рахунки клієнтів. Наші колеги займаються перевіркою і нададуть інформацію, якщо її наявність буде встановлена», - повідомляють у Monobank.

Експерти наголошують, що кожний банк повинен добре знати свого клієнта. При відкритті рахунку клієнт надає інформацію про свій фінансовий стан, заробітну плату та інші джерела доходів. В такому контексті важливий ризикоорієнтований підхід.

Обов'язково співробітники повинні перевіряти:

  • операції з перевищенням суми в 400 тисяч грн;
  • операції з публічними діячами (депутатами всіх рівнів, чиновників, держслужбовців);
  • фізичних осіб-підприємців (у просторіччі ФОП), які зареєстровані за останні 3 місяці;
  • тих, хто часто робить перекази за кордон або дуже часто обмінює валюту.

Раніше повідомлялося, що клієнти українських банків масово почали отримувати повідомлення про блокування коштів на своїх карткових рахунках. Багато хто дізнався про це безпосередньо під час невдалої спроби розрахуватися за товари та послуги. 

Теги: Мінфін послуги кордон

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