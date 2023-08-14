Росіяни вербують поляків до ПВК «Вагнера» через оголошення на вулицях

Поляки помітили у Кравові та Варшаві стікери із закликом вступати до злочинної організації

Глава міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з поліцією ідентифікувало та затримало двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали ПВК «Вагнера» у Кракові та Варшаві.

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Як пише видання пише Wyborcza, мешканці Кракова помітили наклейки з логотипом приватної російської армії, які закликають до вербування в угруповання Євгена Пригожина.

Крім логотипу «вагнерівців», на стікері є напис англійською мовою «Ми тут, приєднуйтесь до нас», а також QR-код, який веде на російськомовний сайт компанії, зазначає газета. На цьому ресурсі розміщено фотографію засновника ПВК Євгена Пригожина, вказано контактні дані групи, а також перераховано документи, які необхідні для вступу до неї. При цьому на сайті уточнюється, що прийом бійців наразі припинено.

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Житель Кракова Матеуш Пєшко розповів виданню, що помітив наклейки у районі Музею Армії та краківського залізничного вокзалу. «Я сфотографував наклейку і одразу ж поїхав із нею до поліцейської дільниці на вулиці Любича. Поліцейський неохоче, але врешті-решт прийняв мою заяву, зробив записку, записав мій номер телефону, і того ж дня мене попросили прийти в поліцейську дільницю на вулиці Поспіхів для надання свідчень», – уточнив він.

Немає гарантії, що сторінка, на яку вказує QR-код, справжня. Про це написав у Facebook депутат краківської міської ради Лукаш Вантух, який також зазначає, що це може бути провокація.

Зайшовши на сайт за QR-кодом, можна побачити форму російською мовою, де покроково вказано, як зареєструватися в ПВК «Вагнера». Нагадаємо, що саме вагнерівці зрівняли з землею Бахмут на сході України, який перебуває під санкціями більшості країн Заходу.

Як стало відомо з їхнього сайту, умовами вступу до ПВК «Вагнера» є, серед іншого, видалення своїх профілів у соцмережах, документ від стоматолога, який підтверджує здоров’я ротової порожнини, а також рентген грудної клітини.

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Автори сайту також пишуть про вимоги до продуктивності. Наприклад, необхідно пробігти один кілометр за чотири з половиною хвилини та зробити тринадцять віджимань. Також з цього сайту стало відомо, що угрупування Пригожина вербує людей віком від 24 до 50 років.

Поліція вже розслідує справу

Такі ж матеріали почали надходити і з Варшави. Наразі поліція розслідує справу, щоб знайти винних.

«Перевіряється, де ці наклейки були виготовлені. Проводиться моніторинг місць, де з'явилися ці стікери», – заявила Катажина Цісло з пресгрупи Малопольської поліції.

Вже у понеділок міністр-координатор спецслужб, міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський повідомив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з поліцією затримало двох росіян, причетних до розповсюдження пропагандистських матеріалів ПВК «Вагнера».

Правоохоронці оперативно встановили винних, та затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали ПВК «Вагнера» в Кракові та Варшаві. Обом висунули звинувачення, в тому числі шпигунство, іноземці були заарештовані.

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Нагадаємо, Кремль міг припинити фінансування ПВК «Вагнера». Бойовикам може платити білоруська влада. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Згідно з інформацією британської розвідки, ПВК «Вагнер» рухається до процесу скорочення та переформатування, особливо щодо витрат на зарплати.

Після невдалого замаху лідера «вагнерівців» Євгенія Пригожина російський режим, ймовірно, діяв проти його бізнесів. «Є можливість, що Кремль більше не фінансує цю групу. І якщо російська держава більше не платить «Вагнеру», то іншим можливим джерелом платником є білоруська влада», – стверджують британські розвідники. Проте розвідка зазначає, що такі витрати були б «небажаним витоком скромних білоруських ресурсів».