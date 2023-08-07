У Туреччині спалахнула пожежа на великому хімічному заводі (фото)

Інформації про постраждалих та загиблих під час пожежі на разі немає

У Туреччині у місті Текірдаг спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі. Про це пише турецьке видання Hurriyet.

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«Пожежа на хімічному заводі, розташованому в промисловій зоні міста Текірдаг у Черкезкейському районі. Причина пожежі – досі не встановлена. На місці працюють вогнеборці», – йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що сталося кілька вибухів під час пожежі, інформації про постраждалих та загиблих на разі немає. Вжиті запобіжні заходи щодо можливості поширення вогню на інші заводи. За повідомленням працівників заводу на місце події було направлено багато пожежників та карет швидкої допомоги.

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Нагадаємо, це друга серйозна подія за день у Туреччині. Раніше повідомлялося, що в порту Деріндже в Туреччині стався вибух під час завантаження пшениці на корабель. За повідомленням TRT Huber, звук вибуху був чутний у багатьох районах Перської затоки.

«Близько 14:40 біля узбережжя району Дериндже стався вибух з невстановленої причини», – йдеться в повідомленні. У зв'язку з вибухом, який спричинив щільну димово-пилову хмару, до регіону були направлені бригади пожежників, медиків та поліції.