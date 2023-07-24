Справа про хабар: ДБР проводить обшуки у голови Державної судової адміністрації

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але Державну судову адміністрацію наразі очолює Олексій Сальніков

Слідці Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як зазначається, детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але Державну судову адміністрацію наразі очолює Олексій Сальніков.

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За даними НАБУ, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства $7,5 тис., з яких $5 тис. мали бути передані суддям за винесення рішення, а $2,5 тис. – залишені собі за посередницькі послуги.

Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови.

Однак після викриття НАБУ і САП ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні неправомірної вигоди поведінка голови ДСА різко змінилася – і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго. Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.