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Справа про хабар: ДБР проводить обшуки у голови Державної судової адміністрації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа про хабар: ДБР проводить обшуки у голови Державної судової адміністрації
фото: пресслужба ДБР

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але Державну судову адміністрацію наразі очолює Олексій Сальніков

Слідці Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але Державну судову адміністрацію наразі очолює Олексій Сальніков.

За даними НАБУ, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства $7,5 тис., з яких $5 тис. мали бути передані суддям за винесення рішення, а $2,5 тис. – залишені собі за посередницькі послуги.

Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови.

Однак після викриття НАБУ і САП ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні неправомірної вигоди поведінка голови ДСА різко змінилася – і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго. Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

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Теги: обшук прокуратура хабар послуги ДБР

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