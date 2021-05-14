Епідемія, обшуки і святкові події: Кличко дає брифінг

Київський міський голова Віталій Кличко від початку епідемії проводить онлайн-брифінги

Мер столиці інформує киян про останні події в місті

Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

Столичний голова, зокрема, інформує:

на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;

скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;

скількох людей вакцинували в столиці;

про роботу столичних шкіл та садків;

щодо обшуків на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА;

про святкові заходи до Дня Європи;

про те, як відремонтували Київський театр оперети.

Як відомо, протягом останніх днів на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.



