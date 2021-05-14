Кличко звинуватив владу у брудній політичній боротьбі

Кличко вважає, що атака на столичну владу спрямована проти нього особисто

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що масові обшуки на комунальних підприємствах столиці, що відбуваються протягом останніх днів, це – спецоперація проти нього особисто, а мішенню стали міські підприємства і підрозділи адміністрації. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання від ЗМІ.

«Останні кілька днів відбувається атака на столичну владу, спрямована проти мене особисто. Десятки обшуків на ключових комунальних підприємствах та в департаментах міської адміністрації, вдома у їх керівників. І все це подається під виглядом боротьби з корупцією. Блискавичної боротьби… Називають якісь мільйони, десятки мільйонів гривень. Маніпулюють інформацією, лунає відверта брехня. Скажу одне: міська влада завжди співпрацює з правоохоронними органами і допомагає в розслідуванні справ про фінансові порушення. КМДА постійно здійснює внутрішні фінансові аудити і передає правоохоронцями матеріали щодо виявлених порушень», – сказав Кличко.

Так, за словами мера Києва, з 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок і передав матеріали за 316 об'єктами аудиту. На сьогодні за цими матеріалами зареєстровано 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до порушених раніше кримінальних справ. За всіма кримінальними провадженнями правоохоронці підготували 52 повідомлення про підозру. За 27 передали обвинувачувальні акти до суду.

«Із тих, нібито «гучних», справ, про які сьогодні заявляють, частина стосуються підрядників. говорять, що ті не сплатили податки. Підкреслю: міські підприємства податки сплатили! Які питання до міста?! – наголосив мер. – По деяких справах місто передало матеріали 2 роки тому. Наприклад, по департаменту соцполітики. А деякі комунальні підприємства вже двічі надавали документи на вимогу правоохоронців, а зараз ті прийшли шукати документи знову! Ну це ж все шите білими нитками! І смішно чути, що, мовляв, ніякої політики. Просто – велика спецоперація. Так, спецоперація! Але проти мене особисто. А мішенню стали міські підприємства і підрозділи адміністрації».

«Скажу одне: це – брудна політична боротьба і спроба закрутити гайки місцевому самоврядуванню. Пройде цей номер в Києві – в інших містах тим більше! Тому, я вважаю, що ті, хто спланував цю атаку, повинні повернутися в законне русло і припинити дестабілізацію ситуації в столиці. Нам потрібно працювати, втілювати заплановані проекти, зміни в Києві, а не влаштовувати шоу!» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, протягом останніх днів на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.