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    Кличко розповів, як триває будівництво скандального мосту

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    Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу триває - Кличко розповів, як триває будівництво скандального мосту
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу триває

    Триває процес збору величезної металевої конструкції прогону мосту в бік Подолу

    За кілька тижнів за допомогою супердомкратів буде встановлена величезна металева конструкція Подільсько-Воскресенського мостового переходу в бік Подолу. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

    «Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу триває. Сьогодні на спеціальному майданчику відбувається процес збору величезної металевої конструкції прогону мосту в бік Подолу. І за кілька тижнів за допомогою супердомкратів її встановлять на опори. Зазначу, що на початку жовтня ми повністю закінчимо встановлення конструкцій прогонів в цьому напрямку. І там розпочнуть бетонування», - розповів мер.

    Також вже розібрали старий міст, який вів на Рибальський півострів. 

    Тривають роботи і на арочній конструкції мосту. Там продовжують навішування вантів, що надійшли з Німеччини. А також фахівці розпочали встановлювати систему освітлення мосту. 

    «Паралельно тривають роботи на естакаді на Трухановому острові та в урочищі Горбачиха. А на ділянці мостового переходу на території Русанівських садів роблять насип під конструкції метрополітену та дорожнього покриття. Також триває будівництво опор шляхопроводів через залізницю», - повідомив Кличко.

    Нагадаємо, навесні цього року будівництво Подільсько-Воскресенського мосту активізувалось. Його називають одним із найдорожчих в Європі.

    З початком будівництва жителі Русанівських садів розпочали безстрокову акцію протесту через міст. Кілька разів навіть були сутички з поліцією.

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