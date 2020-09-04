Кличко розповів, як триває будівництво скандального мосту



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Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу триває

Триває процес збору величезної металевої конструкції прогону мосту в бік Подолу

За кілька тижнів за допомогою супердомкратів буде встановлена величезна металева конструкція Подільсько-Воскресенського мостового переходу в бік Подолу. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу триває. Сьогодні на спеціальному майданчику відбувається процес збору величезної металевої конструкції прогону мосту в бік Подолу. І за кілька тижнів за допомогою супердомкратів її встановлять на опори. Зазначу, що на початку жовтня ми повністю закінчимо встановлення конструкцій прогонів в цьому напрямку. І там розпочнуть бетонування», - розповів мер.

Також вже розібрали старий міст, який вів на Рибальський півострів.

Тривають роботи і на арочній конструкції мосту. Там продовжують навішування вантів, що надійшли з Німеччини. А також фахівці розпочали встановлювати систему освітлення мосту.

«Паралельно тривають роботи на естакаді на Трухановому острові та в урочищі Горбачиха. А на ділянці мостового переходу на території Русанівських садів роблять насип під конструкції метрополітену та дорожнього покриття. Також триває будівництво опор шляхопроводів через залізницю», - повідомив Кличко.

Нагадаємо, навесні цього року будівництво Подільсько-Воскресенського мосту активізувалось. Його називають одним із найдорожчих в Європі.

З початком будівництва жителі Русанівських садів розпочали безстрокову акцію протесту через міст. Кілька разів навіть були сутички з поліцією.

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