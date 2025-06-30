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Кличко відсторонив першого заступника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кличко відсторонив першого заступника
Раніше Київрада проголосувала за звільнення Поворозника
фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Голова КМДА ініціює перевірку у справі про святкування у день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Києву

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко підписав рішення депутатів щодо свого першого заступника Миколи Поворозника. Його відсторонено від виконання обовʼязків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці.

Кличко заявив, що ухвалив рішення провести службове розслідування щодо інциденту з вечіркою. До розслідування будуть долучені депутати Київради, які ініціювали рішення про звільнення правої руки глави КМДА. На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків.

За словами Кличка, механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. «І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само, як і покривати нікого не буду», – каже він.

Як відомо, для того, аби звільнити першого заступника голова КМДА має ініціювати його звільнення (або перший заступник подає заяву самостійно). Далі президент України видає указ про звільнення – також на подання прем’єр-міністра, сформоване на підставі пропозиції голови КМДА.

Нагадаємо, депутати Київради 10 червня проголосували за висловлення недовіри та звільнення першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Відповідне рішення було підтримано під час пленарного засідання 74 голосами. Також Поворознику заборонено користуватися комунальним майном у тому числі службовими приміщеннями та автівками.

У початковому проєкті рішення йшлося про звільнення десяти посадовців КМДА, які, за даними журналістів, брали участь у скандальній вечірці на Київському морі у день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 25 квітня. Зокрема, в документі фігурували прізвища заступників Кличка: Петра Пантелеєва, Валентина Мондриївського та Вячеслава Непопа.

ЗМІ стверджували, що 25 квітня, у день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу Києва, Поворозник зібрав деяких посадовців відсвяткувати свій день народження. До того ж, як зазначає медіа, це було в робочий час та на комунальній території. Поворозник назвав цю інформацію «брудною маніпуляцією» та заявив, що «жодного святкування, музики, подарунків, веселощів не було».

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Теги: Віталій Кличко КМДА

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