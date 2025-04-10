Гучний скандал у КМВА: звільнення Поворозника обернулося словесною дуеллю з Ткаченком

Рішення голови КМВА не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко скасував розпорядження свого попередника, Миколи Жирнова, яке стосувалося покладення виконання обов’язків першого заступника голови КМВА на Миколу Поворозника. Водночас це рішення не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА. Микола Поворозник відреагував на розпорядження Тимура Ткаченка і подякував йому «за привітання з Днем народження». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка, Миколи Поворозника та повідомлення КМДА.

Звільнення Поворозника з посади заступника начальника КМВА

За словами глави КМВА, причиною такого рішення стали численні факти невиконання доручень, створення несприятливих умов для роботи адміністрації та серйозні питання щодо бюджетної сфери, за яку відповідав чиновник.

«Неодноразово мали місце факти невиконання доручень начальника КМВА зі сторони пана Поворозника. Зокрема, він проігнорував доручення щодо надання звіту з видачі та обліку перепусток для руху під час комендантської години. Також перший заступник, у віданні якого апарат КМДА, на постійній основі створює несприятливі умови для роботи військової адміністрації. Проєкти розпоряджень зависають. У нас чесний бізнес та багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих, тому що в КМДА документи замість 10 днів зависають на місяць і більше. Чиновники самі так побудували систему, щоб це було майже неможливо зробити», – написав Ткаченко.

Розпорядження голови КМВА Тимура Ткаченка фото: Тимур Ткаченко/Facebook

За словами Ткаченка, посадовці КМДА під керівництвом Поворозника «готують документи абияк». «Мені довелося визначити окрему групу фахівців, яка все перевіряє. Знаю, що це зроблено абсолютно свідомо, щоб звинуватити мене в затримках. Що вони й роблять», – наголосив глава КМВА.

Ткаченко додав, що Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Лише за 2024 рік було виявлено понад 100 порушень в закупівлях від БЕБ.

«Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік. 8 млрд грн – це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих — це до нього. Тому я офіційно звернусь до правоохоронців. Нехай в установленому порядку визначать: чому не запобіг», – написав Ткаченко.

Реакція КМДА на розпорядження Тимура Ткаченка

Як заявили у КМДА, рішення голови КМВА не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. Також зазначено, що нинішній голова КМВА скасував розпорядження колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова.

«Йдеться про розпорядження щодо покладення виконання обовʼязків першого заступника голови військової адміністрації на Миколу Поворозника. Оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною», – додали у повідомленні.

Реакція Миколи Поворозника

Микола Поворозник відреагував на розпорядження Тимура Ткаченка і подякував йому «за привітання з Днем народження».

«Дякую начальнику КМВА за привітання з Днем народження! І за таку увагу до моєї персони. А також вітаю те, що знайшов він собі нарешті першого заступника. І я зосереджуся виключно на виконанні своїх посадових обовʼязків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (що є виконавчим органом Київради – обраної міської ради столиці, роботу якої сьогодні усіляко намагаються дестабілізувати і заблокувати)», – написав Поворозник. Він зауважив, що інформацію про «розкрадених мільйонів» панові Ткаченку доведеться підтверджувати в суді. Що, за словами Поворозника, додасть Ткаченку документальної роботи, з якою він так «блискуче» справляється, маючи 82 непідписаних розпорядження КМВА.

Поворозник подякував Тимуру Ткаченку «за привітання з Днем народження» скриншот допису Миколи Поворозника

Нагадаємо, 3 квітня Київська міська рада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. Передбачається, що КМВА більше не зможе видавати власні розпорядження без підпису міського голови, це рішення підтримали 62 депутати Київради. Ткаченко підкреслив, що забрати повноваження в начальника МВА під час воєнного стану може «тільки той, хто його туди призначив». Тимур Ткаченко заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко проштовхує рішення про обмеження повноважень КМВА. Сам мер пояснює, що рішення, ухвалене Київрадою, потрібне для розв’язання нагальних господарських питань.

Раніше у фракції політичної сили міського голови Києва «Удар» заявляли, що столиці не потрібна Київська міська військова адміністрація. Мовляв, вона існує «лише для одного»: щоб у міського голови Віталія Кличка не було повноцінних повноважень.

До слова, начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих голови Київської ОДА Віталія Кличка в тому, що вони саботують облаштування на Хрещатику наземного пішохідного переходу. Облаштування переходу як частини проєкту безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом напередодні анонсував голова КМВА.