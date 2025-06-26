Депутатка Київради пояснила, чому затягується відновлення пошкодженого обстрілами житла

Ярош: «Увесь процес ремонту пошкодженого внаслідок війни будинку займає приблизно вісім місяців або навіть рік»

Мешканці столиці, чиє житло постраждало від обстрілів, часто висловлюють невдоволення темпами відновлювальних робіт. Депутатка Київради Зоя Ярош, яку міський голова Києва Віталій Кличко пропонує на посаду нового секретаря Київської міської ради, роз'яснила, чому цей процес є тривалим і може займати до року. Вона зазначила, що головна причина криється у складній та затяжній процедурі оцінки та ремонту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю депутатки.

Складний шлях до відбудови

За словами депутатки, першим кроком після пошкодження будинку є проведення будівельно-технічних експертиз. Ці експертизи мають визначити, чи взагалі можливо відновити будівлю. Якщо пошкодження незначні (умовно, одна-дві квартири), відновлення може бути відносно швидким.

«Але є ситуації значно складніші, як-от після останнього обстрілу. Там потрібно оцінити, чи збережена цілісність будівлі, чи безпечно її відновлювати на цьому ж місці. Якщо ні – доведеться вирішувати питання забезпечення людей житлом в інших будинках», – пояснює Ярош.

Бюрократичні перепони: Тендери та терміни

Якщо експертиза дає позитивний висновок щодо придатності будівлі до відновлення, починається стандартна процедура капітального ремонту. За словами Ярощ, процес фінансується з місцевого або державного бюджету і включає кілька етапів тендерів:

Тендер на проєктні роботи.

Після готовності проєкту – тендер на самі будівельні чи ремонтні роботи.

За словами депутатки Київради, столична влада зверталася до центральних органів влади з проханням спростити процедури саме для відновлення житла після обстрілів. Але поки що все відбувається в межах стандартного порядку.

«Саме тому, на жаль, увесь процес – від експертиз до завершення ремонту – займає приблизно вісім місяців або навіть рік», – пояснила депутатка. Вона додала, що саме цей орієнтовний термін був закладений при ухваленні рішення про компенсацію вартості оренди житла для постраждалих.

Нагадаємо, за даними КМДА, з початку повномасштабної війни у столиці відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через російську агресію. На семи багатоквартирних будинках відновлювальні роботи наразі тривають. Загалом за результатами технічного та комісійного обстеження в місті визначили 72 багатоквартирних будинки (з них 36 – у 2025 році), що зазнали значних пошкоджень і відновлюються за рахунок коштів із міського бюджету.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Києві зазнали різного ступеня пошкоджень майже 2 400 будівель і споруд. Із них понад 1 600 – це багатоквартирні житлові будинки.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, у Шевченківському районі столиці завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці п'ятиповерхового житлового будинку, який зазнав прямого ворожого удару в ніч на 23 червня 2025 року.

У Києві з початку повномасштабного вторгнення російських військ завершено відновлювальні роботи у 25 житлових будинках, які зазнали значних пошкоджень. Наразі на семи багатоквартирних будинках роботи тривають. Загалом, за результатами технічного та комісійного обстеження, у Києві визначено 72 багатоквартирні будинки (з них 36 – у 2025 році), що потребують відновлення за кошти міського бюджету.

У КМДА пояснили, що перелік житлових будинків, які потребують реконструкції чи капітального ремонту, визначено відповідним розпорядженням міської влади. У 2025 році до цього переліку було додано ще 36 будинків, які зазнали значних руйнувань.