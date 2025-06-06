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Росія атакує Київ «шахедами». У різних районах столиці зафіксовано пожежі (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ «шахедами». У різних районах столиці зафіксовано пожежі (оновлено)
У Києві пожежа через атаку окупантів
фото: glavcom.ua

У Києві виникла пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА

У ніч на 6 червня Росія атакує Київ «шахедами». У столиці працює ППО, зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Віталія Кличка.

За інформацією Кличка, ППО працює на Оболоні. Також через падіння уламків виникли пожежі та є пошкодження:

  • Пожежа внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі;
  • У Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків, туди є виклик медиків;
  • Виклик медиків у Дарницький район. Попередньо, пожежа на 17 поверсі житлового будинку.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив, що на лівому березі в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла.

«Також, за уточненою інформацію, внаслідок атаки маємо пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури в Голосіївському районі. Також фіксуємо пожежу в Соломʼянському районі. Атака триває. На звʼязку з головами РДА. Зробимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Кияни, атака підступна, як і все, що робить росія-терорист. Перебувайте в укриттях!», – пише Ткаченко.

Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі, попередньо, ще на одній локації влучання уламків БпЛА. Всі служби прямують на місце.

Нагадаємо, росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Так, близько 15:00 керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. у телеграм-каналі попереджав херсонців про наближення російської авіації та загрозу КАБів. Згодом він показав нове фото будівлі ОДА та зазначив, що вона знищена. «Інформація про постраждалих уточнюється», – додав посадовець.

Ще зранку російські терористи атакували Херсон чотирма авіабомбами. Місцеві ЗМІ повідомляли, що одна керована авіабомба влучила по будівлі Херсонської ОВА. Пошкоджено щонайменше пʼять багатоквартирних будинків, адмінбудівля та будівля навчального закладу.

Наразі відомо про одного постраждалого цивільного внаслідок авіаудару. Дані уточнюються. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також російські загарбники скинули на Херсон керовані авіабомби. Відео з моментами влучання окупанти поширили в мережі. Про це повідомляє «Главком». Відео зняті за допомогою розвідувального дрона та FPV-дронів. За повідомленнями прокуратури, росіяни одночасно із застосуванням авіабомб били по центру міста з артилерії та дронами.

До слова, цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень.

Теги: пожежа Віталій Кличко Київ відключення світла Тимур Ткаченко

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