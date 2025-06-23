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У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

У ніч на 23 червня російська окупаційна армія атакує Україну «шахедами». Вибухи пролунали у столиці. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, у місті на Оболоні працює ППО.

«Жителі та гості міста, краще перечекати загрозу в укриттях! Багато дронів в області, можливий також курс на Київ», – написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

Крім того, російська окупаційна армія вдарила по багатоповерховому будинку у Краматорську у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Теги: Київ вибух Віталій Кличко Тимур Ткаченко

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