Кличко взяв участь у спільній молитві равинів у пам’ять про жертв Голокосту

Кличко: «Ми повинні зробити все, щоб такі страшні злочини не повторилися знову»

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у заході до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. В Бабиному Яру в Києві відбулася спільна молитва равинів. Захід організував Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

«Ми стоїмо на місці, де вбили десятки тисяч невинних людей. Дітей, жінок, людей похилого віку знищили за національними ознаками. Євреїв, ромів, українців, представників інших національностей. Ми завжди пам’ятаємо про трагедію Голокосту і кажемо: ніколи знову! І вкрай важливо побудувати на цьому місці болючої пам’яті меморіал, який нагадуватиме наступним поколінням, що таких трагедій не повинно повторитися!» – підкреслив Віталій Кличко.

Він наголосив, що найвищою цінністю є людське життя. І про це важливо пам’ятати. Особливо в контексті можливої подальшої агресії Росії проти нашої держави.

«Ми повинні зробити все, щоб такі страшні злочини, як багато років тому відбулися в Бабиному Яру, не повторилися знову. Щоб не проливалася кров. Щоб ніхто не зазіхав на незалежність української держави. Переконаний, що дипломати, політики повинні зробити все можливе, щоб вторгнення в Україну, про ймовірність якого сьогодні говорять, не відбулося», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 27 січня світ відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цього дня 1945 року бійці Першого Українського фронту розпочали звільнення нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Під час Другої світової війни внаслідок Голокосту загинули близько шість млн євреїв, із них – 1,5 мільйона людей вбили на території сучасної України. Бабин Яр став жахливим символом «Голокосту від куль» у Східній Європі. Тільки за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, нацисти розстріляли в урочищі 33 771 єврея. За оцінками істориків, за час нацистської окупації Києва, з 1941 до 1943 роки, у Бабиному Яру було вбито від 70 до 100 тисяч людей: євреїв, ромів, українців.