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    Пам’ятаємо всіх жертв Голокосту

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

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    До шести мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту - Пам’ятаємо всіх жертв Голокосту
    До шести мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту
    фото з відкритих джерел

    Вічная пам’ять невинно убієнним

    Сьогодні міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

    В 2005 році Президент Ющенко, відразу після інавгурації відправився в міжнародне турне, одним з пунктів якого була жалобна церемонія в Освенцімі.

    Його батько, солдат Червоної Армії, був полоненим цього табору смерті і дивом вижив. Найстрашніші згадки – про відвідання табору. Експозиції з взуття, від дитячих пінеток до величезних чоботів, обрізане волосся, яким набивали потім матраци, золоті прикраси і зубні коронки, все, що знімали з бранців перед газовими камерами – справляє моторошне враження.

    Взимку 2005 було дуже холодно. Церемонія пам’яті проходила на вулиці, навколо стояли бараки і стирчала труба крематоріїв і газової камери. В візочках привезли стареньких, крихітних колишніх бранців, вони були одягнуті в концтаборські шапочки і полосату барачну форму, закутані в теплі пледи. Єврейські діти, яким дивом вдалося вижити в таборі смерті.

    Все життя вони носили на руці тавро з табірним номером і в душі – страшні спогади про нелюдський режим, який міг влаштувати подібне пекло на землі.

    Освенцим – найстрашніше місце з бачених мною. Його обов’язково треба відвідати всім.

    Пам’ятаємо всіх жертв Голокосту. Вічная пам’ять невинно убієнним.

    Ніколи знову!

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    Джерело: блог Ірини Геращенко

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    Теги: ООН Бабин Яр Голокост
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    Пам’ятаємо всіх жертв Голокосту