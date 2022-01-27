До шести мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту

До шести мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту

Вічная пам’ять невинно убієнним

Сьогодні міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

В 2005 році Президент Ющенко, відразу після інавгурації відправився в міжнародне турне, одним з пунктів якого була жалобна церемонія в Освенцімі.

Його батько, солдат Червоної Армії, був полоненим цього табору смерті і дивом вижив. Найстрашніші згадки – про відвідання табору. Експозиції з взуття, від дитячих пінеток до величезних чоботів, обрізане волосся, яким набивали потім матраци, золоті прикраси і зубні коронки, все, що знімали з бранців перед газовими камерами – справляє моторошне враження.

Взимку 2005 було дуже холодно. Церемонія пам’яті проходила на вулиці, навколо стояли бараки і стирчала труба крематоріїв і газової камери. В візочках привезли стареньких, крихітних колишніх бранців, вони були одягнуті в концтаборські шапочки і полосату барачну форму, закутані в теплі пледи. Єврейські діти, яким дивом вдалося вижити в таборі смерті.

Все життя вони носили на руці тавро з табірним номером і в душі – страшні спогади про нелюдський режим, який міг влаштувати подібне пекло на землі.

Освенцим – найстрашніше місце з бачених мною. Його обов’язково треба відвідати всім.

Пам’ятаємо всіх жертв Голокосту. Вічная пам’ять невинно убієнним.

Ніколи знову!

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Джерело: блог Ірини Геращенко

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