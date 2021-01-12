Експерт назвав єдиний спосіб, який гарантовано зменшить рахунки за тепло

Півтори року в країні відсутнє бачення політики у сфері енергоефективності

Єдиним способом скорочення рахунків на тепло є комплексна термомодернізація будинків і модернізація міських систем для того, щоби скоротити об’єм спожитого енергоресурсу. Про це розповів виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста» Святослав Павлюк на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Все решта – танці з бубнами, які не можуть закінчитися нічим реальним навіть теоретично», – підкреслив експерт.

Павлюк додав, що взимку урядовці і громадяни в єдиному пориві починають шукати «дешевих тарифів». Здебільшого це закінчується або покладанням на когось зобов’язання продавати газ дешевше, або збільшення субсидій, або ігноруванням уряду того, що міські підприємства заганяються в боргову яму.

За його словами, півтори року в країні відсутнє бачення політики у сфері енергоефективності. «Вона й раніше кульгала на дві ноги, але все ж була – і було про що і з ким сперечатися. Рік країна спочатку об’єднувала міністерство екології з Міненерго й Мінрегіоном, потім роз’єднувала назад. Більше року країна не має керівника державного агентства енергоефективності. Видатки на енергоефективність на два-три порядки менші за асигнування на субсидії й зелену енергетику. Взагалі й ніколи не було стратегії роботи з житловими будинками без ОСББ, яких у нас більшість», – додав Павлюк.

Раніше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко визнав, що «Нафтогаз» завищив ціну газу для населення на 22%.

Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зазначила, що українцям потрібно дати газ за цінами, за якими його закачали в підземні сховища влітку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення. Раніше президент Зеленський дав доручення Кабміну вирішити питання тарифів на газ.

Фракція «Слуга Народу» готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.