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    Новини

    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)

    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)
    фото: Державний концерн «Укроборонпром»

    Також Гостомель відвідав чинний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфган Ішингер

    Колишні світові лідери відвідали зруйнований рашистами аеропорт Гостомеля. Серед поважних гостей: президентка Республіки Естонія (2016-2021) Керсті Кальюлайд, президент Польщі (1995-2005) Александр Кваснєвський, міністр закордонних справ Швеції (2006-2014) Карл Більдт, а також чинний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфган Ішингер, повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

    «Представники високої іноземної делегації на власні очі побачили наслідки «руського міра» у розгромленому Російською Федерацією аеропорту та знищену легендарну «Мрію» Ан-225.

    Завдяки таким візитам українське питання продовжує залишатися на світовому порядку денному: про Україну говорять на всіх дискусійних світових майданчиках – від Мюнхенської конференції з безпеки до найбільшого креативного фестивалю «Канські Леви». Завдяки таким візитам ми щоденно нагадуємо світові про #ArmUkraineNow, а також про те, чому не може бути втоми від України. Від України, яка сьогодні захищає від російської агресії увесь цивілізований світ», – йдеться у повідомленні.

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    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)
    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)
    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)
    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)
    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)
    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)
    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)
    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)
    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)
    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проєкт постанови Верховної Ради про віднесення селища міського типу Гостомель Київської області до категорії міст.

    До слова, гуманітарний штаб Київщини показав збитки від російської окупації, завдані українським містам. Фотографії руйнувань у Гостомелі зробили з повітря, аби передати весь машстаб лиха.

    Читайте також інтерв'ю: Командир «Мрії»: Втрата літаків у Гостомелі – це службова недбалість
    Теги: росія окупанти міністр війна Київщина аеропорт Україна окупація #stoprussia
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    Колишні світові лідери побачили зруйнований аеропорт Гостомеля (фото)