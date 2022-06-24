Німеччина планує націоналізувати російський газопровід, – ЗМІ

Берлін розглядає можливість використання «Північного потоку-2» для СПГ-терміналів

Центральна влада Німеччини придумала, як використати частину російського газопроводу «Північний потік-2», прокладену по території цієї країни. Про «делікатний план», з посиланням на джерела в федеральному уряді, пише видання Spiegel.

За інформацією, яку журналісти отримали у міністерстві економіки, уряд планує націоналізувати свою частину газопроводу – і уже почав розглядати можливість такого кроку.

Згідно із перспективним планом, після націоналізації німецька частина «Північного потоку-2» буде відрізана від решті газопроводу. Далі можливе використання націоналізованої інфраструктури для роботи терміналів скрапленого природного газу, які Німеччина планує побудувати для відмови від постачання газу з Росії.

Spiegel зазначає, що як мінімум один СПГ-термінал потрібно збудувати на узбережжі Балтійського моря, аби східна та південна частини країни (зокрема, Баварія) могли отримувати скраплений газ. «Поки що ці регіони безпосередньо залежали від трубопроводів з імперії Путіна», – наголошує видання.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що федеральний уряд планує перезапустити свої вугільні електростанції. Цей та інші екстрені заходи, до яких планує вдатися Берлін, потрібні для щоб зменшити споживання російського азу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина веде роботу задля досягнення незалежності від російського газу, будуючи термінали скрапленого природного газу і укладаючи нові контракти на постачання. Метою Німеччини має стати якнайшвидша зупинка імпорту газу через газопровід «Північний потік-1».