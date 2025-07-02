Комунальники демонтували незаконну огорожу біля історичної будівлі на Печерську

Власники будинку на вул. Князів Острозьких самовільно змонтували фасадну металеву конструкцію

На фасаді будівлі в історичному центрі столиці було самовільно встановлено металеву конструкцію без відповідних дозволів. Порушення виявили інспектори з благоустрою під час перевірки на вулиці Князів Острозьких у Печерському районі. Після невиконання приписів у встановлений строк фахівці КП «Київблагоустрій» демонтували огорожу, яка обмежувала доступ до території. Про це повідомляє «Главком» із посиланняи на пресслужбу КМДА.

У Департаменті територіального контролю міста Києва наголошують: усі роботи, що впливають на зовнішній вигляд, безпеку чи технічний стан середовища, мають відповідати чинному законодавству. Незалежно від форми власності чи статусу замовника, у столиці діє єдиний підхід – дотримання вимог закону.

Так, під час перевірки інспекція з благоустрою встановила, що дозвіл на проведення робіт не реєструвався, містобудівні умови та обмеження не видавались. Характер і масштаб робіт не відповідали заявленим – зокрема, змонтовано нову фасадну металеву конструкцію. Крім того, поточний стан об’єкта не відповідав зареєстрованим технічним характеристикам.

Інспектор з благоустрою зупинив роботи, склав протокол і видав припис із вимогою усунути порушення або надати дозвільні документи протягом трьох днів. Також було надано припис щодо демонтажу огорожі. Попри це, зафіксовано неодноразове самовільне відновлення робіт, що потребувало повторного втручання й залучення поліції.

У зв’язку з невиконанням припису у визначений термін, комунальне підприємство «Київблагоустрій» здійснило демонтаж огорожі, що обмежувала доступ до території навколо об’єкта.

У Департаменті наголосили, що й надалі здійснюватимуть системний контроль у сфері благоустрою. Подібні ситуації надалі фіксуватимуться та розглядатимуться відповідно до закону, з урахуванням не лише факту порушення, а й дій з його усунення.

Нагадаємо, столичні інспектори з благоустрою виявляють та припиняють спроби привласнити частини зелених чи пішохідних зон, або ділянки неподалік приватних секторів за допомогою незаконних парканів. Комунальники демонтують огорожі, встановлені з порушеннями, по обидва береги столиці – як на лівому, так і на правому. З початку літнього періоду вже демонтовано 10 таких об’єктів.

До слова, у Києві комунальні підприємства з утримання зелених насаджень облаштували додаткові зелені зони – мінісквери. У межах весняного озеленення на цих локаціях висадили понад 100 дерев, 9 тис. кущів та майже 15 тис. квітів, облаштували 8,6 кв. м газонів.