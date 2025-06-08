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У Києві підліток зірвався з мотузкової траси та потрапив до лікарні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві підліток зірвався з мотузкової траси та потрапив до лікарні
14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра
фото: скріншот із відео

Правоохоронці шукають можливі порушення безпеки на атракціоні

У парку «Перемога», що Дніпровському районі Києва, сталася надзвичайна подія – 14-річний хлопчик зірвався з мотузкової траси. Інцидент стався сьогодні близько 14:40. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«У Дніпровському районі Києва 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. Лікарі госпіталізували потерпілого із чисельними травмами до медичного закладу», – сказано у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка наразі встановлює всі обставини інциденту, щоб з’ясувати причини та можливі порушення безпеки на атракціоні.

За фактом події поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог законодавства про охорону праці. Це свідчить про можливі недоліки у гарантуванні безпеки, що призвели до нещасного випадку.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними під час користування атракціонами, дотримуватися правил безпеки, а також повідомляти про всі порушення для запобігання подібних інцидентів у майбутньому.

Раніше у Житомирі рятувальники надали допомогу жінці з дитиною, які застрягли на атракціоні.

Нагадаємо, у Києві  обірвався сталевий канат канатної дороги через Дніпро. Унаслідок інциденту 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув. Правоохоронці повідомили підозри п'ятьом фігурантам справи.

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Теги: Київ поліція атракціон

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