У Києві підліток зірвався з мотузкової траси та потрапив до лікарні

14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра

Правоохоронці шукають можливі порушення безпеки на атракціоні

У парку «Перемога», що Дніпровському районі Києва, сталася надзвичайна подія – 14-річний хлопчик зірвався з мотузкової траси. Інцидент стався сьогодні близько 14:40. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«У Дніпровському районі Києва 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. Лікарі госпіталізували потерпілого із чисельними травмами до медичного закладу», – сказано у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка наразі встановлює всі обставини інциденту, щоб з’ясувати причини та можливі порушення безпеки на атракціоні.

❗️У Києві на атракціоні в столичному парку розваг "Перемога" з мотузкової траси впала дитина pic.twitter.com/ATkWh1911E — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 8, 2025

За фактом події поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог законодавства про охорону праці. Це свідчить про можливі недоліки у гарантуванні безпеки, що призвели до нещасного випадку.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та обережними під час користування атракціонами, дотримуватися правил безпеки, а також повідомляти про всі порушення для запобігання подібних інцидентів у майбутньому.

Раніше у Житомирі рятувальники надали допомогу жінці з дитиною, які застрягли на атракціоні.

Нагадаємо, у Києві обірвався сталевий канат канатної дороги через Дніпро. Унаслідок інциденту 20-річний хлопець упав у Дніпро та загинув. Правоохоронці повідомили підозри п'ятьом фігурантам справи.