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Київ затягнуло димом після комбінованого обстрілу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Київ затягнуло димом після комбінованого обстрілу
Київ затягнуло чорним чустим димом
фото: glavcom.ua

У Києві після нічної атаки спостерігається сильне задимлення у кількох районах

Київ опинився в густій димовій завісі після масованого обстрілу. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами. Станом на 04:42 повітряна тривога у Києві та низці областей триває, інформує «Главком».

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю.

Київ затягнуло димом після комбінованого обстрілу фото 1

У кількох районах спостерігається сильне задимлення.

Київ затягнуло димом після комбінованого обстрілу фото 2

Після атаки над Києвом утворилася щільна димова хмара, яка викликала погіршення якості повітря. Мешканців закликають зачинити вікна.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Як відомо, у декількох районах Києва зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

Також цєї ночі окупанти обстріляли Одесу. Внаслідок ворожої атаки виникли численні пожежі, зруйновані будинки. Одна людина загинула, ще щонайменше четверо отримали поранення.

Внаслідок влучання в житловий будинок загинув 59-річний чоловік, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Точна кількість уточнюється.

Через російську вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці виникла пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає. 

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Теги: повітря Київ обстріл

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