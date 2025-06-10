Київ затягнуло димом після комбінованого обстрілу

У Києві після нічної атаки спостерігається сильне задимлення у кількох районах

Київ опинився в густій димовій завісі після масованого обстрілу. Російські терористи обстріляли столицю ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами. Станом на 04:42 повітряна тривога у Києві та низці областей триває, інформує «Главком».

На світанку з'явились кадри, на яких чорний, густий дим охопив столицю.

У кількох районах спостерігається сильне задимлення.

Після атаки над Києвом утворилася щільна димова хмара, яка викликала погіршення якості повітря. Мешканців закликають зачинити вікна.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Як відомо, у декількох районах Києва зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

Також цєї ночі окупанти обстріляли Одесу. Внаслідок ворожої атаки виникли численні пожежі, зруйновані будинки. Одна людина загинула, ще щонайменше четверо отримали поранення.

Внаслідок влучання в житловий будинок загинув 59-річний чоловік, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Точна кількість уточнюється.

Через російську вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці виникла пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.