П'ять фантомних житлових будинків біля озера. Прокуратура Києва пішла в суд

Прокуратура хоче повернути територіальній громаді столиці землі площею 0,5 га, що розташовані по вулиці Березневій у Дарницькому районі

Неіснуючі «будинки» стали предметом договорів дарування та купівлі-продажу

Дарницька окружна прокуратура Києва звернулася до суду з п'ятьма позовами, вимагаючи скасувати реєстрацію права власності на п'ять неіснуючих житлових будинків та анулювати реєстрацію відповідних земельних ділянок. Мета – повернути територіальній громаді столиці ці землі площею 0,5 га, що розташовані по вулиці Березневій у Дарницькому районі, в межах прибережної захисної смуги ландшафтного заказника місцевого значення озера «Заплавне». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що протягом 2016-2021 років відбулася протиправна реєстрація права власності на п'ять житлових будинків, які начебто розташовані на березі озера. Насправді таких будинків не існує, правовстановлюючі документи на них відсутні, адреси об’єктам нерухомості у встановленому порядку не присвоювалися, зазначили у прокуратурі.

Прокуратура хоче повернути територіальній громаді столиці землі площею 0,5 га, що розташовані по вулиці Березневій у Дарницькому районі фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Попри це зазначені «будинки» стали предметом договорів дарування та купівлі-продажу, а також під ними сформовані та зареєстровані земельні ділянки, яким присвоєно кадастрові номери. Такі дії свідчать про підготовку власників «нерухомості» до подальшого отримання прав на земельні ділянки.

Наразі Дарницький районний суд Києва задовольнив один з п'яти позовів прокуратури, скасувавши право власності на неіснуючий будинок та реєстрацію ділянки під ним. Ще чотири позови перебувають на розгляді суду.

Заплавне – озеро у Дарницькому районі Києва, ландшафтний заказник місцевого значення, розташоване у заплаві річки Дніпро між вулицями Березнева, Заплавна і Вітовецька.

Походження озера частково пов'язано з тим, що тут кілька десятиріч тому видобували торф. Згодом водойма була поглиблена у зв'язку з видобутком піску для намиву території прилеглих житлових масивів.

22 травня 2022 року озеру разом з прибережно-захисною смугою надано статус заказника площею 70,8 га. Статус надано з метою збереження екосистеми озера у природному стані. Тут виявлено три види амфібій, зокрема ропуха зелена та жаба гостроморда, які охороняються Бернською конвенцією. Ця територія також є місцем гніздування 11 видів птахів, значна кількість яких є рідкісними або зникаючими.

Тепер на східному березі переважає котеджна забудова. Окрему групу утворюють озера Сонячне, Гарячка та Прірва.

Нагадаємо, Верховний Суд поставив крапку у справі щодо земельної ділянки в Деснянському районі Києва, залишивши без змін рішення судів попередніх інстанцій. Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги Київської міської ради про надання земельної ділянки в Деснянському районі в оренду для будівництва торгівельного центру.

До слова, Служба безпеки України повернула у державну власність майже 100 гектарів сільськогосподарських угідь на Київщині, які перебували у незаконному володінні громадян РФ. Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабного вторгнення. Українське законодавство чітко визначає, що лише громадяни України мають право володіти землями сільськогосподарського призначення. Іноземці, які отримали такі землі у власність, зобов'язані відчужити їх на баланс Держгеокадастру протягом року.