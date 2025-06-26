Зупинку транспорту «Майдан Незалежності» біля меморіалу з прапорцями перенесено

Рішення про перенесення зупинки прийнято у зв’язку з символічністю простору

Зміна не вплинула на схеми руху: пасажирський транспорт курсує у звичному режимі

На Майдані Незалежності скориговано розміщення зупинки громадського транспорту. Наразі вона розташована перед поворотом з вул. Хрещатик на вул. Архітектора Городецького. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зазначається, що рішення про перенесення зупинки прийнято у зв’язку з символічністю простору, де розташований народний меморіал, а також для зручності пасажирів.

У підприємстві наголошують, що ця зміна не вплинула на схеми руху: пасажирський транспорт курсує у звичному режимі.

У «Київпастрансі» просять пасажирів враховувати оновлене розташування зупинки під час пересування містом.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року змінюється вартість карт для оплати проїзду в міському транспорті. Звичайна синя транспортна карта коштуватиме 96 гривень, а пластиковий учнівський – 120 гривень.

Також із 1 липня до 31 серпня,учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах. Безплатний проїзд для школярів, як і раніше, діє лише під час навчального року з 1 вересня до 1 липня відповідно до рішення Київської міської ради. Зазначається, що у ці місяці школярі можуть скористатися пільговими умовами – знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту. Придбати пільгові проїзні можна в застосунку «Київ Цифровий» та терміналах самообслуговування.