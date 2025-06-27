У столиці триває демонтаж незаконних парканів та огорож (фото)

Огорожі без дозвільних документів неминуче опиняються на штрафмайданчиках «Київблагоустрою»

Столичні інспектори з благоустрою виявляють та припиняють спроби привласнити частини зелених чи пішохідних зон, або ділянки неподалік приватних секторів за допомогою незаконних парканів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу комунального підприємства «Київблагоустрій».

Демонтаж паркану у Святошинському районі фото: пресслужба комунального підприємства «Київблагоустрій»

Комунальники демонтують огорожі, встановлені з порушеннями, по обидва береги столиці – як на лівому, так і на правому. З початку літнього періоду вже демонтовано 10 таких об’єктів.

Демонтаж паркану у Голосіївському районі фото: пресслужба комунального підприємства «Київблагоустрій»

Демонтаж паркану у Солом'янському районі фото: пресслужба комунального підприємства «Київблагоустрій»

Демонтаж паркану у Печерському районі фото: пресслужба комунального підприємства «Київблагоустрій»

Демонтаж паркану у Дарницькому районі фото: пресслужба комунального підприємства «Київблагоустрій»

У компанії вчергове нагадали, що огорожі без дозвільних документів неминуче опиняються на штрафмайданчиках.

Також у столиці триває активна робота з прибирання покинутих та пошкоджених обстрілами транспортних засобів. Станом на кінець весни у Києві обліковувалось понад 1100 таких автомобілів. Завдяки впровадженому з березня алгоритму, вже вдалося прибрати майже 600 машин. Голова КМВА дав завдання всім головам райдержадміністрацій прискорити виконання рішення Ради оборони і до кінця літа впоратись з задачею. Також Ткаченко звернувся до киян і закликав їх надсилати фото і локації виявлених пошкоджених чи покинутих автомобілів у дворах і на вулицях.

До слова, у Києві комунальні підприємства з утримання зелених насаджень облаштували додаткові зелені зони – мінісквери. У межах весняного озеленення на цих локаціях висадили понад 100 дерев, 9 тис. кущів та майже 15 тис. квітів, облаштували 8,6 кв. м газонів.