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На Оболоні, попри боротьбу з МАФами, з'явився новий фундамент під кіоск (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Оболоні, попри боротьбу з МАФами, з'явився новий фундамент під кіоск (фото)
Фундамент залито впритул до пішохідної доріжки
фото: glavcom.ua

На місці заливки фундаменту інформація про фірму, яка веде роботи, відсутня

У той час, коли столична міська влада декларує активну боротьбу з незаконними малими архітектурними формами (МАФами), на Оболоні з'явився свіжий фундамент, на якому невдовзі, імовірно, виникне новий кіоск. Буде це один кіоск чи декілька поки невідомо. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». 

На вулиці Левка Лук'яненка (колишня Маршала Тимошенка) з'явилася свіжа заливка фундаменту. Варто зазначити, що на цьому місці раніше кіосків не було. Далі по вулиці було кілька МАФів, але вони демонтовані. Один з них, а саме магазин з продажу напівфабрикатів «Галя балувана», знайшов собі інше місце і тепер розташований на першому поверсі будинку, його видно за задньому плані.

Бізнеси, які раніше працювали у МАФах, почали займати перші поверхи будинків, розташованих на жвавих пішохідних локаціях
Бізнеси, які раніше працювали у МАФах, почали займати перші поверхи будинків, розташованих на жвавих пішохідних локаціях
фото: glavcom.ua

На фото також видно, що заливка фундаменту виконана на зоні, яка була огорожена, на ній росла газонна трава.  Місцеві мешканці у спілкуванні з кореспондентом висловили занепокоєння, що, попри заяви про системну боротьбу з МАФами, ряд кіосків виросте у них під вікнами.

Фундамент залито впритул до пішохідної доріжки
Фундамент залито впритул до пішохідної доріжки
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, в Оболонському районі триває боротьба з незаконними МАФами та стихійною торгівлею. Зокрема, біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.

Під час демонтажу кіосків у Оболонському районі комунальники оминули кіоски «Київхліб», які збудовані на газонах, як й інші МАФи. Голова наглядової ради фірмової мережі «Київхліб» Ярослав Федоренко відреагував на публікацію «Главкома» і пояснив, чому в столиці масово демонтують кіоски, тоді як торговельні точки «Київхліба» залишаються на місці, а також відповів на питання щодо розташування кіосків на газонах.

До слова, працівники КП «Київблагоустрій» вже втретє демонтували сходи біля кафе в Оболонському районі Києва. Кафе розташоване на першому поверсі житлового будинку, де раніше була квартира. Власник провів реконструкцію, перетворивши квартиру на кафе. Однак, ймовірно, він не оформив необхідні дозволи для зміни призначення приміщення та встановлення сходів.

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Теги: Київ МАФи торгівля благоустрій

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