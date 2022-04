У МЗС Канади викличуть посла РФ, щоб показати фото з Бучі та Ірпеня

До Міністерства закордонних справ Канади буде викликано посла РФ, щоб продемонструвати йому фото із жахливими кадрами зі зруйнованих Бучі та Ірпеня. Про це повідомила у Twitter міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«Я сказала своєму заступнику викликати посла Росії й показати йому зображення та детальний опис нападів на Бучу й Ірпінь», - написала Жолі.

I instructed my Deputy Minister to summon the Russian Ambassador to ensure he is presented with the images and detailed descriptions of the attacks in Bucha and Irpin.https://t.co/MFeczPf96D https://t.co/7wJn2a70VD