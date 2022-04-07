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    У МЗС Канади викличуть посла РФ, щоб показати фото з Бучі та Ірпеня

    Після звільнення від окупантів на вулицях Бучі та Ірпеня було виявлено багато тіл мирних мешканців - У МЗС Канади викличуть посла РФ, щоб показати фото з Бучі та Ірпеня
    Після звільнення від окупантів на вулицях Бучі та Ірпеня було виявлено багато тіл мирних мешканців

    Росія спростовує свою причетність до звірств під Києвом

    До Міністерства закордонних справ Канади буде викликано посла РФ, щоб продемонструвати йому фото із жахливими кадрами зі зруйнованих Бучі та Ірпеня. Про це повідомила у Twitter міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

    «Я сказала своєму заступнику викликати посла Росії й показати йому зображення та детальний опис нападів на Бучу й Ірпінь», - написала Жолі.

    Як відомо, звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.

    Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

    Росія ж заявляє, що трупів у Бучі не було до виходу звідти військових РФ.

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    Теги: росія окупанти Канада війна Київщина Ірпінь Буча Україна окупація #stoprussia
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    У МЗС Канади викличуть посла РФ, щоб показати фото з Бучі та Ірпеня