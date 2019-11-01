Комунальники вже щедро посипають столичні дороги сіллю (фото)
За день на київські дороги висипали понад тонну солі
Сьогодні, 1 листопада, столичні дорожники розпочали обробку доріг антиожеледними засобами. Працювали на мостах, спусках і підйомах. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Зокрема, обробку здійснювали на мосту Патона, Дарницькому мосту, Дніпровському узвозі.
«Використали більше тонни солі… Утворення ожеледиці запобігли, місто поїхало нормально», - повідомив Київавтодор.
Дорожники нагадують водіям, що вже час «перевзути» своїх залізних коней.
Нагадаємо, перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» на 100% готові до осінньо-зимового періоду, у тому числі, до зимового утримання доріг.
Наразі заготовлено 43 тис. тонн солі та 35 тис. тонн піску. Підготовлено до роботи 531 одиницю спеціалізованої техніки для цілодобових чергувань і змінної роботи. Наприкінці 2018 року отримано спецавтомобілі «Форд» для розподілення рідких протиожеледних реагентів та обладнання для приготування рідких протиожеледних реагентів. Техніка дозволяє оперативно обробляти дороги столиці рідкими реагентами і скоротити витрати солі.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що комунальні служби столиці готові до оперативного прибирання вулиць столиці в зимовий період.