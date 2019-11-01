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    Новини

    Комунальники вже щедро посипають столичні дороги сіллю (фото)

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    Антиожиледними засобами обробляють мости, спуски і підйоми в Києві - Комунальники вже щедро посипають столичні дороги сіллю (фото)
    Антиожиледними засобами обробляють мости, спуски і підйоми в Києві
    Фото: Київавтодор

    За день на київські дороги висипали понад тонну солі

    Сьогодні, 1 листопада, столичні дорожники розпочали обробку доріг антиожеледними засобами. Працювали на мостах, спусках і підйомах. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Зокрема, обробку здійснювали на мосту Патона, Дарницькому мосту, Дніпровському узвозі.

    «Використали більше тонни солі… Утворення ожеледиці запобігли, місто поїхало нормально», - повідомив Київавтодор.

    Дорожники нагадують водіям, що вже час «перевзути» своїх залізних коней.

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    Комунальники вже щедро посипають столичні дороги сіллю (фото)
    Комунальники вже щедро посипають столичні дороги сіллю (фото)

    Нагадаємо, перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» на 100% готові до осінньо-зимового періоду, у тому числі, до зимового утримання доріг. 

    Наразі заготовлено 43 тис. тонн солі та 35 тис. тонн піску. Підготовлено до роботи 531 одиницю спеціалізованої техніки для цілодобових чергувань і змінної роботи. Наприкінці 2018 року отримано спецавтомобілі «Форд» для розподілення рідких протиожеледних реагентів та обладнання для приготування рідких протиожеледних реагентів. Техніка дозволяє оперативно обробляти дороги столиці рідкими реагентами і скоротити витрати солі.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що комунальні служби столиці готові до оперативного прибирання вулиць столиці в зимовий період.

     

    Київ дороги водій автомобіль Київавтодор
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