Комунальники вже щедро посипають столичні дороги сіллю (фото)



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Антиожиледними засобами обробляють мости, спуски і підйоми в Києві Фото: Київавтодор

За день на київські дороги висипали понад тонну солі

Сьогодні, 1 листопада, столичні дорожники розпочали обробку доріг антиожеледними засобами. Працювали на мостах, спусках і підйомах. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Зокрема, обробку здійснювали на мосту Патона, Дарницькому мосту, Дніпровському узвозі.

«Використали більше тонни солі… Утворення ожеледиці запобігли, місто поїхало нормально», - повідомив Київавтодор.

Дорожники нагадують водіям, що вже час «перевзути» своїх залізних коней.

Нагадаємо, перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» на 100% готові до осінньо-зимового періоду, у тому числі, до зимового утримання доріг.

Наразі заготовлено 43 тис. тонн солі та 35 тис. тонн піску. Підготовлено до роботи 531 одиницю спеціалізованої техніки для цілодобових чергувань і змінної роботи. Наприкінці 2018 року отримано спецавтомобілі «Форд» для розподілення рідких протиожеледних реагентів та обладнання для приготування рідких протиожеледних реагентів. Техніка дозволяє оперативно обробляти дороги столиці рідкими реагентами і скоротити витрати солі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що комунальні служби столиці готові до оперативного прибирання вулиць столиці в зимовий період.