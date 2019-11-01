Міст Метро через Русанівську протоку відкрили після довготривалого ремонту (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресслужба мера Києва

Русанівський Метро міст не ремонтували понад 40 років

Сьогодні, 1 листопада, повністю відкрили рух автотранспорту відремонтованим мостом Метро через Русанівську протоку. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На мосту вклали фінальний шар асфальту. Сучасне покриття, за словами будівельників, прослугує не менше 10 років. Також повністю відремонтували пішохідні тротуари з обох боків мосту. Протягом двох днів фахівці завершать встановлювати окремі металоконструкції огородження. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Русанівський Метро міст не ремонтували понад 40 років. І він перебував у незадовільному стані. Під час ремонту виявилося, що необхідно замінити й внутрішні металеві конструкції об'єкту. Тут був виконаний дуже великий обсяг робіт. При цьому ми не перекривали рух мостом повністю. Як запевняють будівельники, це був перший досвід подібних робіт в Україні», - зазначив Кличко.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, міст Метро через Русанівську протоку оновлять до кінця цього року.