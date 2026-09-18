Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Росіяни поцілили у школу, де навчається доньки гумориста Юрія Ткача (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Вікторія Ткач показала наслідки російської атаки по ліцею її доньки
фото: Іnstagram.com/viktoriya_tka4

Росіяни влучили поруч з ліцеєм I-School 

Під час чергової атаки Києва 17 вересня російська ракета впала біля школи, де навчається донька гумориста та актора Юрія Ткача. Деталями поділилася дружина артиста Вікторія Ткач в Instagram, пише «Главком».

Донька Юрія та Вікторії Ткач навчається у шостому класі в одному зі столичних ліцеїв I-School, який пошкодило через російську атаку. За словами Вікторії Ткач, вночі під час обстрілу їй повідомили про руйнування у школі доньки.

Вранці батьки відправилися до ліцею допомагати розбирати наслідки руйнувань. «Зранку у школі написали, щоб приїжджали та разом допомагали, то коли приїхали, то, звичайно, був шок. Діти не бачили цього, але все одно вони налякані і хвилюються, що тут зі школою. Дуже хочуть до школи. Дуже шкода, що так», – розповіла жінка у коментарі nv.ua.

6 фото
На весь екран
Вікторія Ткач показала наслідки російської атаки по ліцею її доньки
фото: Іnstagram.com/viktoriya_tka4

У своєму блозі в Instagram Вікторія Ткач показала, що в школі повибивало майже всі вікна, тож подвір'я ліцею були вкриті склом та уламками. Також було пошкоджено й кабінети.

Як писав «Главком», унаслідок ворожого обстрілу 17 вересня в Києві зазнав серйозних пошкоджень приватний ліцей I-School. Попри руйнування, діти, батьки, вчителі та місцеві жителі одразу долучилися до прибирання й відновлення освітнього простору.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У ліцеї опублікували щемливе відео, на якому старшокласники разом із дорослими прибирають наслідки атаки: збирають вибите скло, виносять штукатурку та потрощені меблі з кабінетів. До допомоги долучилися не лише нинішні учні та їхні батьки, а й випускники закладу та жителі сусідніх будинків.

Читайте також:

Теги: актор дочка школа ракетна атака Київ столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Територія Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва
Таганрог атакували ракети: що відомо про уражений завод
15 вересня, 02:47
Палаюча багатоповерхівка
Росія атакувала Київ: виникла пожежа у багатоповерхівці
11 вересня, 03:57
Новий каст серіалу «Дроп: Снігопад. Сага»
Премʼєра серіалу «Дроп: Снігопад. Сага»: подробиці продовження кримінального хіта
8 вересня, 10:13
У столиці триває шоста тривога від початку доби
У Києві чутно вибухи, працює ППО
3 вересня, 16:20
Під час тривог попит на таксі стрімко зростає
Зростання цін на таксі під час тривог у Києві: Uklon пояснив, чи стримуватиме вартість
2 вересня, 15:51
Як росіяни хочуть паралізувати Київ тривогами
Паралізувати Київ тривогами: нова тактика Росії
30 серпня, 16:06
На більшій частині України, крім північних областей, очікуються короткочасні дощі та грози
Дощі та грози накриють більшість областей України: погода на 27 серпня 2026
27 серпня, 06:00
Доктор наук розповів, скільки потрібно грошей для комфортного життя у Києві
Доктор наук з Києва розкрив свою пенсію та підкорив мережу (відео)
24 серпня, 20:01
Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня
Атака дронів на Київ, нові записи «Форест Гамп» та удари по Донеччині: головне за день 20 серпня
20 серпня, 21:00

Шоу-біз

Росіяни поцілили у школу, де навчається доньки гумориста Юрія Ткача (фото)
Росіяни поцілили у школу, де навчається доньки гумориста Юрія Ткача (фото)
«Не бідував». Сергій Притула розкрив розмір своїх гонорарів на телебаченні
«Не бідував». Сергій Притула розкрив розмір своїх гонорарів на телебаченні
Автор хіта, який зробив Повалій знаменитою, поставив діагноз співачці-зрадниці та її продюсеру
Автор хіта, який зробив Повалій знаменитою, поставив діагноз співачці-зрадниці та її продюсеру
В’ячеславу Довженку – 50. Найвідоміші ролі актора театру та кіно
В’ячеславу Довженку – 50. Найвідоміші ролі актора театру та кіно
Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською (фото)
Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською (фото)
Вдова легендарного композитора розповіла, як охорона Повалій затисла Ротару у Палаці «Україна»
Вдова легендарного композитора розповіла, як охорона Повалій затисла Ротару у Палаці «Україна»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
166K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 вересня 2026
140K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
94K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі
Сьогодні, 16:27
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua