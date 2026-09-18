Росіяни поцілили у школу, де навчається доньки гумориста Юрія Ткача (фото)

Росіяни влучили поруч з ліцеєм I-School

Під час чергової атаки Києва 17 вересня російська ракета впала біля школи, де навчається донька гумориста та актора Юрія Ткача. Деталями поділилася дружина артиста Вікторія Ткач в Instagram, пише «Главком».

Донька Юрія та Вікторії Ткач навчається у шостому класі в одному зі столичних ліцеїв I-School, який пошкодило через російську атаку. За словами Вікторії Ткач, вночі під час обстрілу їй повідомили про руйнування у школі доньки.

Вранці батьки відправилися до ліцею допомагати розбирати наслідки руйнувань. «Зранку у школі написали, щоб приїжджали та разом допомагали, то коли приїхали, то, звичайно, був шок. Діти не бачили цього, але все одно вони налякані і хвилюються, що тут зі школою. Дуже хочуть до школи. Дуже шкода, що так», – розповіла жінка у коментарі nv.ua.

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Вікторія Ткач показала наслідки російської атаки по ліцею її доньки фото: Іnstagram.com/viktoriya_tka4

У своєму блозі в Instagram Вікторія Ткач показала, що в школі повибивало майже всі вікна, тож подвір'я ліцею були вкриті склом та уламками. Також було пошкоджено й кабінети.

Як писав «Главком», унаслідок ворожого обстрілу 17 вересня в Києві зазнав серйозних пошкоджень приватний ліцей I-School. Попри руйнування, діти, батьки, вчителі та місцеві жителі одразу долучилися до прибирання й відновлення освітнього простору.

У ліцеї опублікували щемливе відео, на якому старшокласники разом із дорослими прибирають наслідки атаки: збирають вибите скло, виносять штукатурку та потрощені меблі з кабінетів. До допомоги долучилися не лише нинішні учні та їхні батьки, а й випускники закладу та жителі сусідніх будинків.