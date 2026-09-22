Скандал із тепломережею на Теремках: влада пояснила розгін активістів

У КМДА стверджують, що станом на 21 вересня фактів перевищення службових повноважень працівниками «Муніципальної охорони» зафіксовано не було

У Київській міській державній адміністрації прокоментували залучення працівників комунального об'єднання «Муніципальна охорона» та Нацполіції до охорони будівельного майданчика на Теремках. У міськраді заявили, що працівники охорони забезпечували порядок і безпеку під час прокладання резервної тепломережі, оскільки 21 вересня частина громадян намагалася блокувати роботу спецтехніки та перебувала в небезпечній зоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Причина залучення силовиків та позиція КМДА

«21 вересня частина присутніх перебувала безпосередньо в зоні проведення будівельних робіт і намагалася їх блокувати. Працівники «Муніципальної охорони» звільняли територію будмайданчика, щоб уникнути небезпеки для людей і дати можливість продовжити роботи», – йдеться у заяві.

У КМДА пояснили, що минулого тижня частина громадян продовжувала перешкоджати відновленню робіт, хоча вони вже не передбачали видалення дерев. Саме тому з метою охорони й дотримання громадського порядку залучили працівників «Муніципальної охорони» та підрозділи нацполіції.

Також у КМДА стверджують, що станом на 21 вересня фактів перевищення службових повноважень працівниками «Муніципальної охорони» зафіксовано не було.

⚡️ На Теремках у Києві знову вирубують лісосмугу для будівництва резервної теплотраси, а муніципальна охорона силоміць відтісняє протестувальників



На місці правоохоронці оточили територію, яку огороджують парканом. Мешканці заявляють, що роботи проводять без належних документів,… pic.twitter.com/WYQmThGQi4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 21, 2026 Пдписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

У КМДА нагадали, що місто неодноразово обговорювало з представниками громади варіанти прокладання тепломережі. Зокрема, 10 вересня відбулася чергова зустріч, під час якої презентували три альтернативні варіанти, серед них і пропозиції, напрацьовані за участі представників громадськості. До пошуку технічного рішення залучили також фахівців Київського національного університету будівництва і архітектури та НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

За результатами сформували оптимізовану схему будівництва на основі проєкту, який уже пройшов державну експертизу. Вона дозволяє зберегти близько 160 дерев. Видаленню підлягають близько десятка насаджень, ще частину передбачено кронувати.

Водночас у КМДА наголошують: ані 21 вересня, ані протягом останнього місяця на будівельному майданчику дерева не видаляли. Інформація про нібито відновлення вирубки зелених насаджень не відповідає дійсності.

Наразі на локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси для Теремків-1 та Теремків-2. Вона має забезпечити резервне теплопостачання цих мікрорайонів у разі надзвичайної ситуації або зупинки ТЕЦ.

Зараз, за даними міської адміністрації, будівельники проводять земляні роботи: прокладають траншею та встановлюють огорожу навколо будмайданчика. У КМДА зазначили, що робота великогабаритної техніки, відкрита траншея, будівельні матеріали та металеві конструкції створюють підвищений ризик для людей, які перебувають у зоні виконання робіт.

У КМДА зазначили, що «Муніципальна охорона» працює відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність», ліцензійних умов та положення про організацію. На будівельному майданчику на Теремках працівники охорони діють також на підставі окремого доручення в. о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Що відбуваєтьсяна Теремках

Конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Магістраль має забезпечити резервне теплопостачання у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Вона обслуговуватиме 183 житлові будинки, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків. У межах будівельного коридору місто планувало видалити 662 дерева, з яких 56 мали пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити. Після завершення будівництва влада обіцяла благоустроїти територію та висадити нові дерева й кущі. Водночас місцеві жителі вимагали надати документи, що обґрунтовують вирубку.

До протестувальників приходив Петро Пантелеєв і сторони домовилися про зустріч у вівторок, 11 серпня, де міська влада має повідомити про подальші рішення щодо робіт. Під час зустрічі мешканці Теремків та представники міської влади домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні.

11 вересня у Київській міській державній адміністрації запропонували доопрацьований проєкт будівництва теплової мережі на Теремках у Голосіївському районі. Роботи на його основі дадуть змогу зберегти близько 160 дерев. Натомість вирубці підлягають близько 10 дерев, ще частину – кронують.

21 вересня на Теремках розпочалися роботи з огородження території під майбутню теплотрасу, що спричинило суперечки між місцевими мешканцями. Частина жителів виступала проти будівництва через загрозу знищення зеленої зони, тоді як інші підтримували проєкт задля забезпечення будинків теплом узимку. Для завади проїзду спецтехніки окремі містяни лягали на землю, після чого працівники «Муніципальної охорони» силоміць відтягували протестувальників із зони проведення робіт.

До слова, скандал із вирубкою понад 600 дерев під будівництво теплотраси на Теремках висвітлив проблему видалення зелених насаджень у столиці. Громадська ініціатива «Голка» проаналізувала відкриті дані Департаменту захисту довкілля КМДА та з’ясувала, скільки дерев у Києві отримали дозвіл на видалення за останні півтора року і чим випадок на Теремках вирізняється з-поміж інших.